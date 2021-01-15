Коронавирус в России: за сутки заболело почти 25 тысяч человек
По состоянию на 15 января в России зарегистрировали 3 520 531 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 715 случаев инфицирования.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5534), Петербурге (+3094), Подмосковье (+1361), а также в Нижегородской (+483) и Свердловской областях (+392).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 555 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросла до 64 495.
За этот период выздоровели 27 636 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 909 680 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 95,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 546 356 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрава России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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