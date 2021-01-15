По состоянию на 15 января в России зарегистрировали 3 520 531 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 715 случаев инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5534), Петербурге (+3094), Подмосковье (+1361), а также в Нижегородской (+483) и Свердловской областях (+392).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 555 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросла до 64 495.

За этот период выздоровели 27 636 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 909 680 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 95,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 546 356 граждан.

Коронавирус в России: что известно