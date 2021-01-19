По состоянию на 19 января в России зарегистрировали 3 612 800 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 21 734 случая инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+3 115), Петербурге (+3 281), Подмосковье (+1 072), а также в Нижегородской (+471) и Свердловской областях (+378).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 586 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 66 623.

За этот период выздоровели 23 262 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 002 026 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 97,3 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 544 151 гражданин.

Коронавирус в России: что известно