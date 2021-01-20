Коронавирус в России: за сутки умерли почти 600 человек
По состоянию на 20 января в России зарегистрировали 3 633 952 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 21 152 случая заражения.
Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, так как страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2 452), Петербурге (+3 347), Подмосковье (+994), а также в Нижегородской области (+488).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 597 человек. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 67 220.
За этот период выздоровели 25 290 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 3 027 316 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 97,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 539 416 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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