По состоянию на 20 января в России зарегистрировали 3 633 952 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 21 152 случая заражения.

Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, так как страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2 452), Петербурге (+3 347), Подмосковье (+994), а также в Нижегородской области (+488).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 597 человек. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 67 220.

За этот период выздоровели 25 290 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 3 027 316 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 97,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 539 416 граждан.

Коронавирус в России: что известно