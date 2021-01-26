Коронавирус в России: умерли более 70 тысяч человек
По состоянию на 26 января в России зарегистрировали 3 756 931 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 18 241 случай инфицирования.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
К теме: Новая вспышка коронавируса в Китае: источником стал мужчина, который читает лекции о здоровье
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2317), Петербурге (+1510), Подмосковье (+1129), а также в Нижегородской области (+461).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 564 человека. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 70 482.
За этот период выздоровели 23 798 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолел 3 174 561 гражданин.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 100 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 511 888 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
- Так называемая власть Севастополя заявила, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.
Поделиться новостью