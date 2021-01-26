По состоянию на 26 января в России зарегистрировали 3 756 931 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 18 241 случай инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2317), Петербурге (+1510), Подмосковье (+1129), а также в Нижегородской области (+461).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 564 человека. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 70 482.

За этот период выздоровели 23 798 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолел 3 174 561 гражданин.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 100 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 511 888 граждан.

Коронавирус в России: что известно