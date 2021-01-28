По состоянию на 28 января в России зарегистрировали 3 793 810 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 19 138 случаев заражений.

Источник: стопкоронавирус.рф

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2897), Петербурге (+2128), Подмосковье (+939), а также в Нижегородской области (+469).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 575 человек. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 71 651.

За этот период выздоровели 26 775 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 229 258 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 100,7 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 492 901 гражданин.

Коронавирус в России: что известно