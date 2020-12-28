По состоянию на 28 декабря в России зарегистрировали 3 078 035 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили рекордное количество случаев инфицирований – 27 787.

Стоит заметить, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+6253), Петербурге (+3748), Подмосковье (+1606), а также в Нижегородской (+502) и Свердловской областях (+404).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России скончались 487 человек. Вследствие этого общее количество летальных исходов в стране возросло до 55 265.

За этот период выздоровели 20 480 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 471 309 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 89,5 миллионов тестов на коронавирус.

Коронавирус в России: что известно