Коронавирус в России: заболело более 3 миллионов человек
По состоянию на 28 декабря в России зарегистрировали 3 078 035 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили рекордное количество случаев инфицирований – 27 787.
Стоит заметить, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+6253), Петербурге (+3748), Подмосковье (+1606), а также в Нижегородской (+502) и Свердловской областях (+404).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России скончались 487 человек. Вследствие этого общее количество летальных исходов в стране возросло до 55 265.
За этот период выздоровели 20 480 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 471 309 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 89,5 миллионов тестов на коронавирус.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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