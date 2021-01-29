По состоянию на 29 января в России зарегистрировали 3 813 048 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 19 238 случаев заражений.

Источник: стопкоронавирус.рф

Отметим, что Российская статистика заболеваемости на коронавирус несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2799), Петербурге (+2284), Подмосковье (+1044), а также В Нижегородской области (+471).

За минувшие сутки из-за коронавируса в России умерло 534 человека. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 72 185.

За этот период выздоровели 26 204 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 255 462 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 101,1 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 485 401 гражданин.

Коронавирус в России: что известно