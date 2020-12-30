Коронавирус в России: умерли более 56 тысяч человек
По состоянию на 30 декабря в России зарегистрировали 3 131 550 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 26 513 случаев инфицирования.
Стоит заметить, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом немного искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных выявили в Москве (+5105), Петербурге (+3764), Подмосковье (+1608), а также в Нижегородской (+503) и Свердловской областях (+406).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 599 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 56 426.
За этот период выздоровели 26 513 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 2 525 418 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 90 200 тысяч тестов на коронавирус.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине от COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипасту. В целомэкспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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