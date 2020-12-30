По состоянию на 30 декабря в России зарегистрировали 3 131 550 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 26 513 случаев инфицирования.

Стоит заметить, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом немного искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных выявили в Москве (+5105), Петербурге (+3764), Подмосковье (+1608), а также в Нижегородской (+503) и Свердловской областях (+406).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 599 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 56 426.

За этот период выздоровели 26 513 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 2 525 418 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 90 200 тысяч тестов на коронавирус.

Коронавирус в России: что известно