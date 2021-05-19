Серое вещество

Серое вещество головного мозга – это ключевой компонент центральной нервной системы, который состоит преимущественно из тел нейронов и глиальных клеток. Оно отвечает за сенсорное восприятие: зрение, слух, память, эмоции, речь. Любые отклонения от нормы серого вещества могут влиять на функции нейронов.

Также на тему: Какой риск подхватить коронавирус у стоматолога

Ученые из Университета штата Джорджия (Georgia State University) первыми исследовали влияние COVID-19 на серое вещество и взаимосвязь с различными симптомами, применяя многомерный подход. Они изучили результаты компьютерной томографии у 58 неврологических пациентов с тяжелым COVID-19 и у 62 – без него.

Коронавирус влияет на объем серого вещества

Результаты показали, что пациенты с наиболее серьезными осложнениями имели меньший объем серого вещества в верхней и средней лобных извилинах при выписке из стационара, и это состояние сохранялось через шесть месяцев при контрольном обследовании.

Объем серого вещества в этой области также был значительно снижен у пациентов, получавших кислородную поддержку по сравнению с больными, которым не понадобилась такая терапия. У добровольцев, перенесших тяжелую лихорадку, наблюдались изменения объема серого вещества в нижней и средней височной извилине.

Какие последствия это имеет

Ученые сделали вывод, что лихорадка и дефицит кислорода, вызванные коронавирусом, могут быть связаны с уменьшением серого вещества. Они также отметили, что подобное явление наблюдается при различных психических заболеваниях, например, шизофрении, поэтому изменения в сером веществе, возможно, вызывают депрессию, перепады настроения и неврологические симптомы, которыми страдают многие пациенты после COVID-19.