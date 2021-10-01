Украина на 9 месте по смертности в Европе, в США увольняют медиков: новости о коронавирусе

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом – суточный прирост инфицированных более 12 тысяч. Наихудшая ситуация в Харьковской, Львовской и Запорожской областях. Украина на 9 месте в Европе по количеству смертей от коронавируса. Ученые сравнили последствия гриппа и коронавируса на организм. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 1 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В Украине в течение последних суток, 30 сентября, подтвердили 12 034 случая инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 1 059 детей и 248 медработников. В больницы госпитализировали 2 637 людей с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга умерли 172 пациента. Зато выздоровели – 3 264 человека.

Важно Витамин Д для детей и подростков: определяем правильную дозировку

Темпы тестирования

За сутки протестовали почти 132,5 тысячи человек, в том числе:

методом ПЦР – 89 002 человека;

методом ИФА – 10 265 человек;

экспресс-тестами – 33 178 человек.

Всего провели 12 875 426 ПЦР-тестов.

Общая картина заболеваемости COVID-19 в Украине

С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 435 413 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 1 октября выздоровели 2 258 455 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 56 446 жителей страны.

Ситуация по регионам

Киев – 599 случаев;

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 325 случаев;

Днепропетровская область – 725 случаев;

Донецкая область – 745 случаев;

Житомирская область – 375 случаев;

Закарпатская область – 109 случаев;

Запорожская область – 770 случаев;

Ивано-Франковская область – 301 случай;

Киевская область – 413 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 485 случаев;

Львовская область – 794 случая;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 696 случаев;

Полтавская область – 342 случая;

Ровенская область – 445 случаев;

Сумская область – 454 случая;

Тернопольская область – 380 случаев;

Харьковская область – 1 225 случаев;

Херсонская область – 479 случаев;

Хмельницкая область – 607 случаев;

Черкасская область – 409 случаев;

Черновицкая область – 566 случаев;

Черниговская область – 190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​Важно О жестком карантине или локдауне речь не идет, – Ляшко

Вакцинация в Украине

Против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября вакцинировали 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированные – 57 265 человек.

С начала вакцинальной кампании прививали 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 12 747 523 прививки.

В течение суток работали:

897 мобильных бригад;

2 976 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Внимание Стремительный рост больных COVID-19 на Львовщине: эпидемиолог назвала 3 причины

Украина – среди лидеров по суточной смертности от коронавируса

Источник: Worldometers

Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19. За минувшие сутки в стране от коронавируса умерло 194 человека.

Так, Украина занимает четвертое место в Европе по количеству новых больных, и 19 в мире: за сутки в мире от коронавируса умерло 7 800 человек.

Украина по этому показателю (194 смерти в сутки) на 9 месте в мире и на втором в Европе.

Новости о коронавирусе в мире 30 сентября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 30 сентября в мире обнаружили более 233,8 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

В течение суток в мире зарегистрировали 487 191 новый случай COVID-19. Больше всего в США – 113 922 случая, в Британии – 36 480, в Турции – 29 104, в Бразилии – 27 527 случаев инфицирования, а в Индии – 27 300.

В США массово увольняют врачей из-за отказа вакцинироваться

Источник: ABC News

Сотни медицинских работников в Соединенных Штатах Америки массово отстраняют от работы, или же они сами увольняются – все из-за обязательной вакцинации.

В Северной Каролине уволили примерно 175 работников – они отказались от вакцинации. Всего в штате работает более 35 тысяч сотрудников в 15 больницах.

В Техасе потеряли работу 153 работника. Среди них 26 – медсестер.

Исследование коронавируса

Почему коронавирус значительно опаснее гриппа

Источник: PLoS ONE

Ученые из Оксфордского университета сравнили продолжительность и тяжесть последствий двух тяжелых инфекций и в очередной раз опровергли популярный миф "коронавирус безопаснее гриппа".

В частности, ученые выделили 9 ключевых симптомов, которые могут длиться несколько месяцев после выздоровления от обеих вирусных инфекций, среди них:

нарушение дыхания,

боли в животе,

тревожность и депрессия,

боль в груди и горле,

когнитивные нарушения,

утомляемость,

головная, мышечная и другие виды боли.

Долговременные последствия гриппа возникают почти на 50% реже, чем после коронавирус. Так, о длительных симптомах после гриппа сообщили примерно 30% пациентов, в то время, как после COVID-19 – 42% участников исследования.

Кроме того, неприятные последствия гриппа в среднем проходят значительно раньше по сравнению с коронавирусом. По оценкам ученых, 37% пациентов, которые перенесли COVID-19 имеют хотя бы один симптом через 6 месяцев после заражения.

У тех, кто переболел COVID-19, может развиться диабет

Источник: The Guardian

Ученые попытались объяснить, почему у некоторых здоровых людей может развиваться диабет второго типа после перенесенной коронавирусной болезни. В частности, ученые предполагают, что СOVID-19 может инфицировать клетки поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин и изменять их функцию.

Диабет может развиваться либо во время заражения коронавирусом, либо вскоре после выздоровления.

Больше об этом Выяснили, какая хроническая болезнь может возникать у тех, кто переболел COVID-19