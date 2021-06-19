Новости о коронавирусе в Украине 19 июня

Статистика заболеваемости в стране

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 852 больных коронавирусом. Среди них 23 ребенка и 41 медработник.

Днем ранее Новости о коронавирусе 18 июня: сколько стоит вакцина, рекорд привитых в Украине

В больницы госпитализировали 571 человека. Еще 40 инфицированных умерли. Зато выписали 2 736 человек.

В течение минувших суток в Украине провели 49 630 тестирований. Так, методом ПЦР исследовали образцы 26 463 человек. Также за этот период было проведено 8 608 тестов методом ИФА и 14 559 экспресс-тестами на антиген.

За все время пандемии в стране: обнаружили – 2 229 044 инфицированных;

выздоровели – 2 150 708 человек;

умерли – 51 992 пациента;

проведено ПЦР-тестов – 10 656 207.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 202 случая;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 32 случая;

Днепропетровская область – 44 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 42 случая;

Ивано-Франковская область – 11 случаев;

Киевская область – 41 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Николаевская область – 44 случая;

Одесская область – 33 случая;

Полтавская область – 21 случай;

Ровненская область – 21 случай;

Сумская область – 19 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 24 случая;

Черниговская область – 10 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

За сутки против коронавируса вакцинировали более 60 тысяч украинцев

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 18 июня, против коронавируса вакцинировали 67 101 жителя Украины. 48 656 человек получили первую дозу вакцины. Остальные 18 445 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 700 711 человек. 1 700 709 из них получили первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизировались, получив 2 дозы, 355 790 граждан. Всего в стране провели 2 056 499 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 173,

Привито вакциной Coronavac – 443 525,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,

Привито вакциной AstraZeneca – 356 399,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса

Источник: Киевская городская клиническая больница №4

В Киеве открыли памятник в честь медицинских работников, умерших во время борьбы с коронавирусом. Монумент установили возле центрального входа городской клинической больницы №4 в Соломенском районе.



Памятник погибшим от COVID-19 медикам / Фото Киевская городская клиническая больница №4

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Новости о коронавирусе в мире 19 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зафиксировали более 177 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. И хотя более чем 115 миллионов инфицированных выздоровели, болезнь унесла жизни по меньшей мере 3 850 742 человек.

Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ

Источник: CNBC

Штамм коронавируса Delta, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным вариантом по всему миру. Он передается с бешеной скоростью. Так, исследования показывают, что Delta примерно на 60% заразнее, чем вариант Alfa, впервые обнаруженный в Великобритании.

США инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса

Источник: Голос Америки

Администрация президента США Джо Байдена инвестирует в разработку и производство новых лекарств против коронавируса более 3 миллиардов долларов. Речь идет о антивирусных препаратах, которые люди могли бы принимать на ранних стадиях заболевания.

Исследования COVID-19

Симптомы Delta-варианта коронавируса: кто чаще всего инфицируются этим штаммом

Источник: The Lancet

Чаще всего инфицированные штаммом из Индии пациенты жалуются на общее недомогание, высокую температуру, головную боль, боль в горле, кашель и насморк. На первый взгляд, эти симптомы похожи на обычную простуду, при COVID-19 они проходят значительно труднее.

Случаи инфицирования Delta-вариантом наблюдали во всех возрастных группах, но чаще у детей (5 – 9 лет) и обеспеченных людей.