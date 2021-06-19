Новости о коронавирусе 19 июня: Delta-штамм становится доминантным, открытие памятника медикам

В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса. Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире. США инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 19 июня
Статистика заболеваемости в стране
Источник: Минздрав Украины
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 852 больных коронавирусом. Среди них 23 ребенка и 41 медработник.
Днем ранее Новости о коронавирусе 18 июня: сколько стоит вакцина, рекорд привитых в Украине
В больницы госпитализировали 571 человека. Еще 40 инфицированных умерли. Зато выписали 2 736 человек.
В течение минувших суток в Украине провели 49 630 тестирований. Так, методом ПЦР исследовали образцы 26 463 человек. Также за этот период было проведено 8 608 тестов методом ИФА и 14 559 экспресс-тестами на антиген.
За все время пандемии в стране:
- обнаружили – 2 229 044 инфицированных;
- выздоровели – 2 150 708 человек;
- умерли – 51 992 пациента;
- проведено ПЦР-тестов – 10 656 207.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 202 случая;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 32 случая;
- Днепропетровская область – 44 случая;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 42 случая;
- Ивано-Франковская область – 11 случаев;
- Киевская область – 41 случай;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 9 случаев;
- Львовская область – 61 случай;
- Николаевская область – 44 случая;
- Одесская область – 33 случая;
- Полтавская область – 21 случай;
- Ровненская область – 21 случай;
- Сумская область – 19 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 63 случая;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 26 случаев;
- Черновицкая область – 24 случая;
- Черниговская область – 10 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
За сутки против коронавируса вакцинировали более 60 тысяч украинцев
Источник: Минздрав Украины
За прошедшие сутки, 18 июня, против коронавируса вакцинировали 67 101 жителя Украины. 48 656 человек получили первую дозу вакцины. Остальные 18 445 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 700 711 человек. 1 700 709 из них получили первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизировались, получив 2 дозы, 355 790 граждан. Всего в стране провели 2 056 499 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 173,
- Привито вакциной Coronavac – 443 525,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,
- Привито вакциной AstraZeneca – 356 399,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса
Источник: Киевская городская клиническая больница №4
В Киеве открыли памятник в честь медицинских работников, умерших во время борьбы с коронавирусом. Монумент установили возле центрального входа городской клинической больницы №4 в Соломенском районе.
Памятник погибшим от COVID-19 медикам / Фото Киевская городская клиническая больница №4
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Новости о коронавирусе в мире 19 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
Сейчас в мире зафиксировали более 177 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. И хотя более чем 115 миллионов инфицированных выздоровели, болезнь унесла жизни по меньшей мере 3 850 742 человек.
Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ
Источник: CNBC
Штамм коронавируса Delta, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным вариантом по всему миру. Он передается с бешеной скоростью. Так, исследования показывают, что Delta примерно на 60% заразнее, чем вариант Alfa, впервые обнаруженный в Великобритании.
США инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса
Источник: Голос Америки
Администрация президента США Джо Байдена инвестирует в разработку и производство новых лекарств против коронавируса более 3 миллиардов долларов. Речь идет о антивирусных препаратах, которые люди могли бы принимать на ранних стадиях заболевания.
Исследования COVID-19
Симптомы Delta-варианта коронавируса: кто чаще всего инфицируются этим штаммом
Источник: The Lancet
Чаще всего инфицированные штаммом из Индии пациенты жалуются на общее недомогание, высокую температуру, головную боль, боль в горле, кашель и насморк. На первый взгляд, эти симптомы похожи на обычную простуду, при COVID-19 они проходят значительно труднее.
Случаи инфицирования Delta-вариантом наблюдали во всех возрастных группах, но чаще у детей (5 – 9 лет) и обеспеченных людей.