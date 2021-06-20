Новости о коронавирусе 20 июня: динамика упала, новая вакцина обладает высокой эффективностью

В Украине уменьшился показатель заболеваемости COVID-19, это связано с традиционно меньшим количеством тестов, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране. Кубинские ученые объявили результаты исследований третьей фазы их вакцины. В Австралии тестируют назальный спрей, как альтернативу вакцинам против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 июня.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали 479 жителям Украины, среди них 15 детей и 6 медработников. От осложнений болезни умерли 24 человека. Зато выздоровели – 755 человек. В госпитализации нуждались 544 больных с выраженными симптомами COVID-19.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 июня: инвестиция США в таблетки от COVID-19, Delta-вариант болезни

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 13 865 человек,

методом ИФА – 2 958 человек,

экспресс-тестами – 8 514 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 91 случай;

Винницкая область – 8 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 28 случаев;

Донецкая область – 17 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 7 случаев;

Запорожская область – 17 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 32 случая;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 17 случаев;

Николаевская область – 32 случая;

Одесская область – 19 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 20 случаев;

Тернопольская область – 11 случаев;

Харьковская область – 32 случая;

Херсонская область – 39 случаев;

Хмельницкая область – 9 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 17 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 229 523 человека. По состоянию на 20 июня выздоровели – 2 151 463 пациента. Впрочем от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 016 больных.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Сколько украинцев вакцинировались против COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 25 603 жителя страны – одну дозу получили 21 616 человек, вторую дозу – 3 987 человек.

С начала прививочной кампании в Украине иммунизировали 1 722 327 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 украинцев (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Минздрав призвал людей афишировать вакцинацию в соцсетях

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек.

Источник: Минздрав

В Министерстве здравоохранения придумали еще один способ агитировать людей вакцинироваться. На этот раз украинцев попросили добавлять специальную рамку к своим фотографиям в соцсетях.

Статистика прививок состоянию на 20 июня выглядит так:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 457 826,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 420 463,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Роль медика во время пандемии

К слову, сегодня, 20 июня в Украине отмечают День медицинского работника. Работа медика сложная, важная и ответственная, а во время пандемии медики являются героями.

Без преувеличений, сложно переоценить роль медицинских работников сегодня. Именно от их стараний зависит здоровье и жизнь пациентов. Именно медики приняли на себя первый удар пандемии COVID-19 и держат оборону до сих пор.

Актуально Профессия или призвание: ко Дню медика рассказываем о современности и прошлом медицины

Трудно было слышать слова "дайте мне умереть", – врач "инфекционной реанимации"

Источник: 24 канал

Украинский врач Владимир Лиходиевский рассказал 24 каналу о том, как коронавирус повлиял на состояние медицинской системы, как проходила первая волна пандемии, с какими вызовами сталкивались медицинские работники, почему пациенты находились в депрессии, как проходит вакцинация и почему Украина до сих пор не имеет собственной вакцины.

Так, по его мнению, пандемия положительно повлияла на украинскую медицинскую систему, потому что для того, чтобы выстоять, она должна была трансформироваться, чтобы соответствовать тем вызовам, которые поставил COVID-19. Больше мыслей врача читайте здесь.

Новости о коронавирусе в мире 20 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зафиксировали более 178 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами недуга стали по меньшей мере 3 858 564 из них. В то же время выздоровели – более 116 миллионов инфицированных.

По состоянию на 20 июня активными больными COVID-19 являются около 58 миллионов человек во всем мире, они продолжают лечиться.

В Токио смягчат карантин из-за проведения Олимпийских игр

Источник: NHK

Власти Японии приняли решение смягчить карантин в Токио. Ведь в столице летом пройдут Олимпийские игры. Уже со следующей недели в учреждениях страны будет разрешена продажа алкоголя. Несмотря на это, рестораны и бары должны закрываться в 20:00.

Исследования коронавируса

Вакцина против COVID-19 в виде назального спрея

Источник: Voice of America

Австралийские исследователи начали испытания вакцины против коронавируса. Ее уникальность заключается в форме: препарат будет выпускаться в форме назального спрея. Это произойдет, если исследования подтвердят его эффективность.

Назальный спрей будет иметь несколько иную цель – уменьшать риск заражения. Разработчики считают, что новая вакцина может оказаться более эффективной даже за те препараты, которыми сейчас иммунизируют население.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, вакцина в виде спрея станет доступна только через пару лет.

На Кубе разработали новую вакцину: эффективность двух доз более 60%

Источник: твиттер BioCubaFarma

Кубинские ученые заявили, что эффективность их вакцины против COVID-19 после введения двух доз из трех необходимых – 62%, что является хорошим показателем.

Речь идет о вакцине Soberana 02, ее разработала кубинская компания BioCubaFarma. В воскресенье фармкомпания заявила, что препарат уже после второй прививки защищает против коронавируса в 62% случаев.

Что известно о вакцине Soberana 02

Препарат требует введения трех доз. Результаты эффективности такого количества прививок обещают обнародовать в ближайшее время.

Всего на Кубе разрабатывают 5 вакцин от коронавируса. Две из них – Soberana 02 и Abdala – уже проходят третью фазу клинических исследований, результаты которых оценивают независимые эксперты.