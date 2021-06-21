Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

За сутки в Украине заболели коронавирусОМ 323 человек, из них детей – 15. В то же время со вчерашнего дня коронавирус не выявили ни у одного медработника. 20 июня госпитализировали в больницы 375 пациентов с COVID-19, которые нуждались в интенсивной медицинской помощи.

Днем ранее Новости о коронавирусе 20 июня: динамика упала, новая вакцина обладает высокой эффективностью

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели – 677 жителей страны.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 8943 лица,

методом ИФА – 1147 человек,

экспресс-тестами – 4008 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 229 846 человека. По состоянию на 21 июня выздоровели – 2 152 140 пациентов. От осложнений коронавируса и наличия сопутствующих заболеваний умерли 52 032 больных COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 95 случаев;

Винницкая область – 10 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 17 случаев;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 22 случая;

Ивано-Франковская область – 0 случаев;

Киевская область – 14 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 23 случая;

Николаевская область – 26 случаев;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – 4 случая;

Ровенская область – 8 случаев;

Сумская область – 14 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 4 случая;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Сколько украинцев полностью вакцинированы против COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине против COVID-19 привито 4390 человек. Следовательно, количество украинцев, полностью иммунизированных против коронавируса возросло до 360 452.

За 20 июня 2021 года было сделано на 21 213 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Наибольшее количество прививок за вчера провели в Луганской области – 740 прививок.

Вакцинацию проводили:

56 мобильных бригад;

в 185 пунктах прививки;

и в 24 центрах вакцинации.

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Киеве – 261 107.

Всего с начала кампании по вакцинации осуществлено 2 086 492 прививки. Вакцинированы 1 726 042 человека, из них получили первую дозу – 1 726 040, завершили вакцинацию – 360 452.

Распределение вакцин для иммунизации украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 460 393,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Количество прививок в регионах / Инфографика Минздрав

Новости о коронавирусе в мире 21 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зафиксировали более 178 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами недуга стали по меньшей мере 3 864 889 из них. В то же время выздоровели – более 116 миллионов инфицированных.

По состоянию на 21 июня активными больными COVID-19 являются более 58 миллионов человек во всем мире, они продолжают лечиться.

В сети показали ужасную ситуацию в больницах Петербурга

Источник: телеграм-канал "ДТП и ЧС Санкт-Петербург"

В сети опубликовали ужасные кадры с ковидного отделения одной из больниц Санкт-Петербурга. Судя по видео, ситуация критическая, а мест для всех больных не хватает.

Автор видео заявил, что места в палатах для пациентов закончились. Именно поэтому российские врачи размещают некоторых больных на матрасах на полу в коридорах.

Больные COVID-19 лежат на полу в больнице Петербурга: смотрите видео