Новости о коронавирусе в Украине
За сутки госпитализировали больше COVID-больных, чем обнаружили
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 296 случаев коронавирусной болезни, среди больных 22 ребенка и 2 медработника. В больницы госпитализировали 318 больных. Еще 21 пациент умер, выздоровели 829 людей.
Днем ранее Новости о коронавирусе 21 июня: критическая ситуация в Петербурге, почему исчезает обоняние
В течение 21 июня Украине провели 17 429 тестирований на коронавирус. 11 881 из них методом ПЦР, 1 448 – методом ИФА, а остальные 4 100 – исследований экспресс-тестами на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 87 случаев;
- Винницкая область – 2 случая;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Житомирская область – 3 случая;
- Запорожская область – 30 случаев;
- Киевская область – 3 случая;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 14 случаев;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 17 случаев;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровненская область – 5 случаев;
- Сумская область – 11 случаев;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 6 случаев;
- Херсонская область – 7 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черновицкая область – 18 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
Две области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны
Источник: Минздрав
По данным Министерства здравоохранения 2 области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина. Все из-за того, что там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть.
Так, показатель тестирований за прошедшие сутки не соответствует норме в:
- Ивано-Франковской области – 282 на 100 тысяч;
- Киеве – 291 на 100 тысяч.
Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначено одним цветом (в частности, и зеленым).
Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины
Источник: Минздрав
Обстоятельства могут сложиться так, что человек не сможет сделать прививку второй дозой вакцины против коронавируса в надлежащие сроки. В таком случае укол можно сделать позже или раньше – в зависимости от вакцины.
В Минздраве напомнили, что прививку второй дозой вакцины следует делать в рекомендуемые сроки. А именно:
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.
- CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.
- Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.
Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя
Введение второй дозы можно сделать:
- Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендуемого интервала.
- Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека таки сочтут полностью вакцинированным.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 21 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
Сейчас в мире зафиксировали более 178 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами недуга стали по меньшей мере 3 871 817 из них. В то же время выздоровели – более 116 миллионов инфицированных.
По состоянию на 22 июня у активных пациентов с COVID-19 около 58 миллионов человек во всем мире, они продолжают лечиться.
Грузия отменила комендантский час, разрешили быть без маски на улице
Источник: "Эхо Кавказа"
Грузинские власти отменяют в стране комендантский час. Соответствующее решение вступит в силу уже с 1 июля. Также отменили обязательное ношение маски на улицах. Впрочем, в помещениях и общественном транспорте до сих пор нужно придерживаться этого.
По состоянию на 22 июня в Грузии подтвердили 360 055 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5 199 людей.
Турция также идет на ослабление карантина
Источник: АА
В Турции с 1 июля отменят комендантский час. Также отойдут в прошлое ограничения на междугородние поездки и передвижения в городском общественном транспорте. Ослаблению карантина поспособствовала стабилизация заболеваемости в стране.
По состоянию на 22 июня в стране коронавирус диагностировали у более чем 5 миллионов человек, из них умерли более 49 тысяч. В то же время выздоровели более 5 миллионов пациентов.
На Филиппинах планируют сажать антивакцинаторов
Источник: CNN
Президент Филиппин пригрозил жестким наказанием людям, отказывающимся от вакцинации против коронавируса. Родриго Дутерте считает, что таких людей следует сажать в тюрьму.
Представители министерства здравоохранения – не такие категоричные как президент. Они призывают людей вакцинироваться, однако отмечают, что это – добровольно.
Отметим, что по состоянию на 20 июня на Филиппинах вакцинировали 2,1 миллиона человек из 110 миллионов населения.
Исследование коронавируса
Антиковидная плазма в два раза увеличивает выживаемость у пациентов с раком
Источник: JAMA
Ученые называют этот метод "терапией пассивными антителами", поскольку больной получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.
Исследователи изучили данные 966 пациентов с лейкозом, лимфомой и множественной мієломою, которые были госпитализированы с марта прошлого года по январь 2021 года с тяжелым течением COVID-19. Из них 143 человека получали реконвалесцентную плазму, другие 823 – только стандартное лечение.