Новости о коронавирусе 22 июня: какие области больше не в зеленой зоне, антиковидная плазма

В Украине суточный показатель госпитализированных пациентов с COVID-19 превысил количество инфицированных. В Минздраве сообщили, что две области больше не соответствуют показателям зеленой зоны карантина. Известно, когда можно делать вторую прививку, если пропустили допустимый срок. В Грузии и Турции ослабили карантинные ограничения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 июня.

Новости о коронавирусе в Украине

За сутки госпитализировали больше COVID-больных, чем обнаружили

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 296 случаев коронавирусной болезни, среди больных 22 ребенка и 2 медработника. В больницы госпитализировали 318 больных. Еще 21 пациент умер, выздоровели 829 людей.

Днем ранее Новости о коронавирусе 21 июня: критическая ситуация в Петербурге, почему исчезает обоняние

В течение 21 июня Украине провели 17 429 тестирований на коронавирус. 11 881 из них методом ПЦР, 1 448 – методом ИФА, а остальные 4 100 – исследований экспресс-тестами на антиген.

обнаружили – 2 230 142 инфицированных;

выздоровели – 2 152 969 больных;

умерли – 52 053 пациента;

проведено ПЦР-тестирований – 10 690 896.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Житомирская область – 3 случая;

Запорожская область – 30 случаев;

Киевская область – 3 случая;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 17 случаев;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 5 случаев;

Сумская область – 11 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 6 случаев;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 3 случая;

Черновицкая область – 18 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Две области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны

Источник: Минздрав

По данным Министерства здравоохранения 2 области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина. Все из-за того, что там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть.

Показатель тестирования должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

Так, показатель тестирований за прошедшие сутки не соответствует норме в:

Ивано-Франковской области – 282 на 100 тысяч;

Киеве – 291 на 100 тысяч.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначено одним цветом (в частности, и зеленым).

Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины

Источник: Минздрав

Обстоятельства могут сложиться так, что человек не сможет сделать прививку второй дозой вакцины против коронавируса в надлежащие сроки. В таком случае укол можно сделать позже или раньше – в зависимости от вакцины.

В Минздраве напомнили, что прививку второй дозой вакцины следует делать в рекомендуемые сроки. А именно:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.

Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.

Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя

Введение второй дозы можно сделать:

Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендуемого интервала.

Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека таки сочтут полностью вакцинированным.

самый поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19 пока не определен. Это значит, что второй укол, даже если человек его пропустил, надо сделать при первой же возможности.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 21 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зафиксировали более 178 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами недуга стали по меньшей мере 3 871 817 из них. В то же время выздоровели – более 116 миллионов инфицированных.

По состоянию на 22 июня у активных пациентов с COVID-19 около 58 миллионов человек во всем мире, они продолжают лечиться.

Грузия отменила комендантский час, разрешили быть без маски на улице

Источник: "Эхо Кавказа"

Грузинские власти отменяют в стране комендантский час. Соответствующее решение вступит в силу уже с 1 июля. Также отменили обязательное ношение маски на улицах. Впрочем, в помещениях и общественном транспорте до сих пор нужно придерживаться этого.

По состоянию на 22 июня в Грузии подтвердили 360 055 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5 199 людей.

Турция также идет на ослабление карантина

Источник: АА

В Турции с 1 июля отменят комендантский час. Также отойдут в прошлое ограничения на междугородние поездки и передвижения в городском общественном транспорте. Ослаблению карантина поспособствовала стабилизация заболеваемости в стране.

По состоянию на 22 июня в стране коронавирус диагностировали у более чем 5 миллионов человек, из них умерли более 49 тысяч. В то же время выздоровели более 5 миллионов пациентов.

На Филиппинах планируют сажать антивакцинаторов

Источник: CNN

Президент Филиппин пригрозил жестким наказанием людям, отказывающимся от вакцинации против коронавируса. Родриго Дутерте считает, что таких людей следует сажать в тюрьму.

Представители министерства здравоохранения – не такие категоричные как президент. Они призывают людей вакцинироваться, однако отмечают, что это – добровольно.

Отметим, что по состоянию на 20 июня на Филиппинах вакцинировали 2,1 миллиона человек из 110 миллионов населения.

Исследование коронавируса

Антиковидная плазма в два раза увеличивает выживаемость у пациентов с раком

Источник: JAMA

Ученые называют этот метод "терапией пассивными антителами", поскольку больной получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.

Исследователи изучили данные 966 пациентов с лейкозом, лимфомой и множественной мієломою, которые были госпитализированы с марта прошлого года по январь 2021 года с тяжелым течением COVID-19. Из них 143 человека получали реконвалесцентную плазму, другие 823 – только стандартное лечение.

Результаты исследования подтвердили, что лечение с применением плазмы может помочь не только больным COVID-19 с раком крови, в которых нарушена иммунная система, но и пациентам с другими заболеваниями, при которых ослаблены реакции антител.