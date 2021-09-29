Новости о коронавирусе в Украине 29 сентября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых заболевших увеличилось количество детей – за сутки заболели 953. Также еще 204 медработника заболели.
В больницы госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. В то же время удалось побороть болезнь 3 281 лицу.
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Темпы тестирования
За сутки сделали более 92,8 тысячи тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 42 132;
- методом ИФА – 10 973;
- экспресс-тестами – 39 724.
Всего провели 12 783 263 ПЦР-теста.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 583 случая;
- Винницкая область – 200 случаев;
- Волынская область – 214 случаев;
- Днепропетровская область – 787 случаев;
- Донецкая область – 699 случаев;
- Житомирская область – 253 случая;
- Закарпатская область – 95 случаев;
- Запорожская область – 592 случая;
- Ивано-Франковская область – 234 случая;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 51 случай;
- Луганская область – 525 случаев;
- Львовская область – 458 случаев;
- Николаевская область – 222 случая;
- Одесская область – 662 случая;
- Полтавская область – 231 случай;
- Ровненская область – 405 случаев;
- Сумская область – 368 случаев;
- Тернопольская область – 201 случай;
- Харьковская область – 976 случаев;
- Херсонская область – 349 случаев;
- Хмельницкая область – 447 случаев;
- Черкасская область – 297 случаев;
- Черновицкая область – 421 случай;
- Черниговская область – 71 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации против коронавируса
За минувшие сутки 28 сентября 2021 года вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек.
В течение суток работали:
- 897 мобильных бригад,
- 3 063 пункта прививки;
- 345 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привили 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
Всего провели 12 491 987 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В НАН прогнозируют 10 тысяч случаев коронавируса ежесуточно
Источник: НАН
Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.
Согласно детальному прогнозу, среднее количество новых случаев будет равно 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) в течение недели 29 сентября – 5 октября 2021 года.
Количество положительных тестов на коронавирус и новые госпитализации растут одновременно с темпами, до 70% и до 50% соответственно.
Ученые объяснили, что такие темпы роста значительно выше максимумов, достигнутых во время предыдущих волн, когда случаи болезни и положительные тесты никогда не росли с недельным темпом выше 40%, а новые госпитализации – с недельным темпом выше 30%.
Сейчас самой угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.
Два региона Украины не соответствуют показателям желтой зоны
Источник: Минздрав
Сейчас Украина находится в желтой зоне карантина. Но по состоянию на 29 сентября две области Украины имеют показатели оранжевой зоны. Речь идет о Донецкой и Черновицкой областях.
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Новости о коронавирусе в мире 29 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 29 сентября в мире обнаружили более 232,8 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 693 тысяч американцев.
Италия ввела новые правила на горнолыжных курортах
Источник: ANSA
Доломитовые Альпы в Италии – один из самых популярных горнолыжных регионов среди туристов. В этом году страна вводит новые правила допуска на зимние курорты.
Теперь у всех отдыхающих будут требовать сертификат вакцинации – Green Pass. При этом ограничат разрешенное количество пассажиров на подъемниках.
Исследования коронавируса
Кто имеет наибольший риск тяжелого течения коронавируса даже после вакцинации
Источник: BMJ
Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты ни от инфекции, ни от тяжелого течения COVID-19, но значительно снижает их риск. Ученым удалось найти ключевые группы пациентов с повышенным риском госпитализации даже после получения двух доз прививки.
Самый высокий риск тяжелого течения, потребности госпитализации и смертности оказался:
- у пациентов с синдромом Дауна – люди с этим заболеванием попадают в больницы и умирают в 12,7 раза чаще;
- у людей, перенесших пересадку почки (увеличение в 8,1 раза);
- страдающих серповидно-клеточной анемией (7,7 раза);
- которые получают химиетерапию (4,3 раза);
- с ВИЧ / СПИД (3,3 раза);
- люди с нарушениями способности к обучению имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19.
37% людей могут иметь симптомы COVID-19 еще полгода после болезни
Источник: The Guardian
В исследовании участвовали 270 тысяч человек всех возрастов, переболевших коронавирусом в США.
Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID-19, который диагностировали через 3 – 6 месяцев после заражения.
Наиболее частыми симптомами были:
- проблемы с дыханием;
- абдоминальные симптомы (те, которые касаются брюха);
- усталость;
- боль;
- беспокойство;
- депрессия.