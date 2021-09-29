Новости о коронавирусе в Украине 29 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых заболевших увеличилось количество детей – за сутки заболели 953. Также еще 204 медработника заболели.

В больницы госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. В то же время удалось побороть болезнь 3 281 лицу.

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Темпы тестирования

За сутки сделали более 92,8 тысячи тестов, в том числе:

методом ПЦР – 42 132;

методом ИФА – 10 973;

экспресс-тестами – 39 724.

Всего провели 12 783 263 ПЦР-теста.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 583 случая;

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 214 случаев;

Днепропетровская область – 787 случаев;

Донецкая область – 699 случаев;

Житомирская область – 253 случая;

Закарпатская область – 95 случаев;

Запорожская область – 592 случая;

Ивано-Франковская область – 234 случая;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 51 случай;

Луганская область – 525 случаев;

Львовская область – 458 случаев;

Николаевская область – 222 случая;

Одесская область – 662 случая;

Полтавская область – 231 случай;

Ровненская область – 405 случаев;

Сумская область – 368 случаев;

Тернопольская область – 201 случай;

Харьковская область – 976 случаев;

Херсонская область – 349 случаев;

Хмельницкая область – 447 случаев;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 421 случай;

Черниговская область – 71 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии: За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.

Темпы вакцинации против коронавируса

За минувшие сутки 28 сентября 2021 года вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек.

В течение суток работали:

897 мобильных бригад,

3 063 пункта прививки;

345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привили 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего провели 12 491 987 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В НАН прогнозируют 10 тысяч случаев коронавируса ежесуточно

Источник: НАН

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.

Согласно детальному прогнозу, среднее количество новых случаев будет равно 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) в течение недели 29 сентября – 5 октября 2021 года.

Количество положительных тестов на коронавирус и новые госпитализации растут одновременно с темпами, до 70% и до 50% соответственно.

Ученые объяснили, что такие темпы роста значительно выше максимумов, достигнутых во время предыдущих волн, когда случаи болезни и положительные тесты никогда не росли с недельным темпом выше 40%, а новые госпитализации – с недельным темпом выше 30%.

Сейчас самой угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.

Два региона Украины не соответствуют показателям желтой зоны

Источник: Минздрав

Сейчас Украина находится в желтой зоне карантина. Но по состоянию на 29 сентября две области Украины имеют показатели оранжевой зоны. Речь идет о Донецкой и Черновицкой областях.

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Новости о коронавирусе в мире 29 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 29 сентября в мире обнаружили более 232,8 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 693 тысяч американцев.

Италия ввела новые правила на горнолыжных курортах

Источник: ANSA

Доломитовые Альпы в Италии – один из самых популярных горнолыжных регионов среди туристов. В этом году страна вводит новые правила допуска на зимние курорты.

Теперь у всех отдыхающих будут требовать сертификат вакцинации – Green Pass. При этом ограничат разрешенное количество пассажиров на подъемниках.

По данным Worldometer, по состоянию на 28 сентября 2021 года в Италии обнаружены 4 662 087 случаев заражения коронавирусом, из них 130 742 летальных.

Исследования коронавируса

Кто имеет наибольший риск тяжелого течения коронавируса даже после вакцинации

Источник: BMJ

Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты ни от инфекции, ни от тяжелого течения COVID-19, но значительно снижает их риск. Ученым удалось найти ключевые группы пациентов с повышенным риском госпитализации даже после получения двух доз прививки.

Самый высокий риск тяжелого течения, потребности госпитализации и смертности оказался:

у пациентов с синдромом Дауна – люди с этим заболеванием попадают в больницы и умирают в 12,7 раза чаще;

у людей, перенесших пересадку почки (увеличение в 8,1 раза);

страдающих серповидно-клеточной анемией (7,7 раза);

которые получают химиетерапию (4,3 раза);

с ВИЧ / СПИД (3,3 раза);

люди с нарушениями способности к обучению имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19.

37% людей могут иметь симптомы COVID-19 еще полгода после болезни

Источник: The Guardian

В исследовании участвовали 270 тысяч человек всех возрастов, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID-19, который диагностировали через 3 – 6 месяцев после заражения.

Наиболее частыми симптомами были:

проблемы с дыханием;

абдоминальные симптомы (те, которые касаются брюха);

усталость;

боль;

беспокойство;

депрессия.

Внимание! По словам исследователей, у многих пациентов был более чем один длительный симптом коронавируса.