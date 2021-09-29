Группы тяжелого течения болезни, резкий скачок в Украине: новости о коронавирусе

В Украине прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом. В частности, ученые НАН считают, что в ближайшее время суточный показатель инфицированных будет превышать 10 тысяч. Сейчас 2 области не соответствуют показателям желтой зоны. Ученые назвали группы людей, которые имеют риски тяжелого течения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 29 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых заболевших увеличилось количество детей – за сутки заболели 953. Также еще 204 медработника заболели.

В больницы госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. В то же время удалось побороть болезнь 3 281 лицу.

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Темпы тестирования

За сутки сделали более 92,8 тысячи тестов, в том числе:

методом ПЦР – 42 132;

методом ИФА – 10 973;

экспресс-тестами – 39 724.

Всего провели 12 783 263 ПЦР-теста.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 583 случая;

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 214 случаев;

Днепропетровская область – 787 случаев;

Донецкая область – 699 случаев;

Житомирская область – 253 случая;

Закарпатская область – 95 случаев;

Запорожская область – 592 случая;

Ивано-Франковская область – 234 случая;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 51 случай;

Луганская область – 525 случаев;

Львовская область – 458 случаев;

Николаевская область – 222 случая;

Одесская область – 662 случая;

Полтавская область – 231 случай;

Ровненская область – 405 случаев;

Сумская область – 368 случаев;

Тернопольская область – 201 случай;

Харьковская область – 976 случаев;

Херсонская область – 349 случаев;

Хмельницкая область – 447 случаев;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 421 случай;

Черниговская область – 71 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации против коронавируса

За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.

За минувшие сутки 28 сентября 2021 года вакцинировали против коронавируса 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек.

В течение суток работали:

897 мобильных бригад,

3 063 пункта прививки;

345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привили 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего провели 12 491 987 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В НАН прогнозируют 10 тысяч случаев коронавируса ежесуточно

Источник: НАН

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.

Согласно детальному прогнозу, среднее количество новых случаев будет равно 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) в течение недели 29 сентября – 5 октября 2021 года.

Количество положительных тестов на коронавирус и новые госпитализации растут одновременно с темпами, до 70% и до 50% соответственно.

Ученые объяснили, что такие темпы роста значительно выше максимумов, достигнутых во время предыдущих волн, когда случаи болезни и положительные тесты никогда не росли с недельным темпом выше 40%, а новые госпитализации – с недельным темпом выше 30%.

Сейчас самой угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.

Два региона Украины не соответствуют показателям желтой зоны

Источник: Минздрав

Сейчас Украина находится в желтой зоне карантина. Но по состоянию на 29 сентября две области Украины имеют показатели оранжевой зоны. Речь идет о Донецкой и Черновицкой областях.

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Новости о коронавирусе в мире 29 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 29 сентября в мире обнаружили более 232,8 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 693 тысяч американцев.

Италия ввела новые правила на горнолыжных курортах

Источник: ANSA

Доломитовые Альпы в Италии – один из самых популярных горнолыжных регионов среди туристов. В этом году страна вводит новые правила допуска на зимние курорты.

Теперь у всех отдыхающих будут требовать сертификат вакцинации – Green Pass. При этом ограничат разрешенное количество пассажиров на подъемниках.

Исследования коронавируса

Кто имеет наибольший риск тяжелого течения коронавируса даже после вакцинации

По данным Worldometer , по состоянию на 28 сентября 2021 года в Италии обнаружены 4 662 087 случаев заражения коронавирусом, из них 130 742 летальных.

Источник: BMJ

Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты ни от инфекции, ни от тяжелого течения COVID-19, но значительно снижает их риск. Ученым удалось найти ключевые группы пациентов с повышенным риском госпитализации даже после получения двух доз прививки.

Самый высокий риск тяжелого течения, потребности госпитализации и смертности оказался:

у пациентов с синдромом Дауна – люди с этим заболеванием попадают в больницы и умирают в 12,7 раза чаще;

у людей, перенесших пересадку почки (увеличение в 8,1 раза);

страдающих серповидно-клеточной анемией (7,7 раза);

которые получают химиетерапию (4,3 раза);

с ВИЧ / СПИД (3,3 раза);

люди с нарушениями способности к обучению имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19.

37% людей могут иметь симптомы COVID-19 еще полгода после болезни

Источник: The Guardian

В исследовании участвовали 270 тысяч человек всех возрастов, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID-19, который диагностировали через 3 – 6 месяцев после заражения.

Наиболее частыми симптомами были:

проблемы с дыханием;

абдоминальные симптомы (те, которые касаются брюха);

усталость;

боль;

беспокойство;

депрессия.

По словам исследователей, у многих пациентов был более чем один длительный симптом коронавируса.