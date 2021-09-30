МЗ утилизирует партию Pfizer, резкий COVID-скачек в Украине: новости о коронавирусе 30 сентября

11,7 тысячи больных за сутки в Украине: ситуация с COVID-19 резко ухудшилась. Минздрав утилизирует 34 тысячи вакцин Pfizer. Обнаружили 5 специфических мутаций штамма Дельта. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 30 сентября

11,7 тысячи больных за сутки в Украине: ситуация с COVID-19 резко ухудшилась

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 11 757 случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 556 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса умерли 194 пациента. При этом выздоровели – 3 839 больных.

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За сутки лаборатории провели 93 356 тестов на выявление инфекции:

методом ПЦР – 46 604,

методом ИФА – 10 626,

экспресс-тестами – 36 126,

С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 423 379 случая заболевания коронавирусной болезнью.По состоянию на 30 сентября выздоровел 2 255 191 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 56 274 жителей страны.

Статистика COVID – 19 в регионах за сутки:

Киев – 563 случая;

Винницкая область – 208 случаев;

Волынская область – 276 случаев;

Днепропетровская область – 926 случаев;

Донецкая область – 739 случаев;

Житомирская область – 560 случаев;

Закарпатская область – 97 случаев;

Запорожская область – 632 случая;

Ивано – Франковская область – 368 случаев;

Киевская область – 291 случай;

Кировоградская область – 79 случаев;

Луганская область – 387 случаев;

Львовская область – 927 случаев;

Николаевская область – 227 случая;

Одесская область – 752 случая;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровенская область – 422 случая;

Сумская область – 455 случаев;

Тернопольская область – 434 случая;

Харьковская область – 1087 случаев;

Херсонская область – 429 случаев;

Хмельницкая область – 483 случая;

Черкасская область – 283 случая;

Черновицкая область – 455 случаев;

Черниговская область – 437 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации: более 7 миллионов украинцев вакцинированы первой дозой

В течение суток против коронавируса вакцинировали 26 003 человека. Первую дозу получили 73 816 людей, завершили иммунизацию, то есть получили вторую дозу – 52 187 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 7 000 535 человек:

из них получили первую дозу – 7 000 533 человека,

полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 5 617 457 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 12 617 990 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Минздрав утилизирует 34 тысячи вакцин Pfizer: причина не в сроке годности

Источник: Укринформ

Министерство Здравоохранения утилизирует 34 тысячи доз вакцины Pfizer. В ведомстве пояснили, что у этой партии вакцины были нарушены условия хранения. В Минздраве не могут допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим. Сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

Мы не запрещаем вакцинировать подростков, но приоритет – группа 18+, – Ляшко

Источник: Укринформ

Виктор Ляшко заявил, что у Минздрава нет запрета на вакцинацию подростков от 12 лет. В то же время их массовую прививку пока не проводят. 80% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте от 60 лет. В то же время Ляшко отметил, что вакцина от Pfizer предназначена для вакцинации подростков 12+.

В Украине уменьшилось количество записей на вакцинацию против коронавирус

Источник: 24 канал

В сентябре количество онлайн записей на вакцинацию упало на 14% по сравнению с августом – с 330 700 до 268 400 записей. Сейчас на вакцинацию онлайн в среднем записывается 7 тысяч человек ежедневно.

Новости о коронавирусе в мире 30 сентября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 30 сентября в мире обнаружили более 233 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Минимум 4,7 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

Больше всего больных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 695 тысяч американцев.

В России критическая ситуация с COVID-19: умерло рекордное количество людей

Источник: Интерфакс

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 23 888 случаев – это максимальное количество с конца июля, количество смертей в результате осложнений болезни рекордное – умерли 867 пациентов.

Днем ранее Группы тяжелого течения болезни, резкий скачок в Украине: новости о коронавирусе

Исследования и разработки

Меньше чем официально заявлена: исследование эффективности вакцины AstraZeneca

Источник: The Hindu

В ходе нового масштабного исследования вакцина против коронавируса Vaxzevria подтвердила свою эффективность против симптоматического течения болезни. Кроме того, ни у одного из участников исследования не было существенных побочных эффектов. Вакцина Vaxzevria компании AstraZeneca показала 74% эффективности в предотвращении появления симптомов коронавируса. В группе людей возраста 65+ лет ее эффективность оказалась 83,5%.

Какой тип диабета самый опасный при коронавирусе

Источник: EurekAlert!

Оказалось, что у людей с диабетом второго типа риск смерти в течение недели после госпитализации в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами с диабетом первого типа, который является более тяжелой формой этой патологии. По мнению авторов исследования, это может быть связано с возрастным фактором: диабет второго типа чаще развивается у пожилых людей и может сопровождаться другими хроническими заболеваниями.

Мутации не прекращаются: обнаружили 5 специфических мутаций штамма Дельта

Источник: Science Daily

Исследователи определили 5 специфических мутаций, которые возникли в результате распространения мутации Дельта плюс по сравнению с вариантом Дельта. Одна из этих мутаций, K417N, присутствует во всех случаях инфицирования вариантом Дельта плюс, но не присутствует ни в одном из вариантов инфекций Дельта.

Какой иммунитет сильнее: от Pfizer/Moderna или естественный, после болезни

Источник: medRxiv

Среди людей в возрасте 65 лет и старше вакцинация препаратами Moderna или Pfizer обеспечивала более надежную защиту от инфицирования коронавирусом, развития осложнений и смерти в результате болезни в сравнении с теми, кто имел природный иммунитет после перенесенной болезни.