МЗ утилизирует партию Pfizer, резкий COVID-скачек в Украине: новости о коронавирусе 30 сентября
Источник:24 канал
11,7 тысячи больных за сутки в Украине: ситуация с COVID-19 резко ухудшилась. Минздрав утилизирует 34 тысячи вакцин Pfizer. Обнаружили 5 специфических мутаций штамма Дельта. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 30 сентября
11,7 тысячи больных за сутки в Украине: ситуация с COVID-19 резко ухудшилась
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине выявили 11 757 случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 556 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса умерли 194 пациента. При этом выздоровели – 3 839 больных.
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За сутки лаборатории провели 93 356 тестов на выявление инфекции:
- методом ПЦР – 46 604,
- методом ИФА – 10 626,
- экспресс-тестами – 36 126,
С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 423 379 случая заболевания коронавирусной болезнью.
По состоянию на 30 сентября выздоровел 2 255 191 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 56 274 жителей страны.
Статистика COVID – 19 в регионах за сутки:
- Киев – 563 случая;
- Винницкая область – 208 случаев;
- Волынская область – 276 случаев;
- Днепропетровская область – 926 случаев;
- Донецкая область – 739 случаев;
- Житомирская область – 560 случаев;
- Закарпатская область – 97 случаев;
- Запорожская область – 632 случая;
- Ивано – Франковская область – 368 случаев;
- Киевская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 79 случаев;
- Луганская область – 387 случаев;
- Львовская область – 927 случаев;
- Николаевская область – 227 случая;
- Одесская область – 752 случая;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровенская область – 422 случая;
- Сумская область – 455 случаев;
- Тернопольская область – 434 случая;
- Харьковская область – 1087 случаев;
- Херсонская область – 429 случаев;
- Хмельницкая область – 483 случая;
- Черкасская область – 283 случая;
- Черновицкая область – 455 случаев;
- Черниговская область – 437 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации: более 7 миллионов украинцев вакцинированы первой дозой
В течение суток против коронавируса вакцинировали 26 003 человека. Первую дозу получили 73 816 людей, завершили иммунизацию, то есть получили вторую дозу – 52 187 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 7 000 535 человек:
- из них получили первую дозу – 7 000 533 человека,
- полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 5 617 457 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего в стране провели 12 617 990 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Минздрав утилизирует 34 тысячи вакцин Pfizer: причина не в сроке годности
Источник: Укринформ
Министерство Здравоохранения утилизирует 34 тысячи доз вакцины Pfizer. В ведомстве пояснили, что у этой партии вакцины были нарушены условия хранения. В Минздраве не могут допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим. Сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.
Мы не запрещаем вакцинировать подростков, но приоритет – группа 18+, – Ляшко
Источник: Укринформ
Виктор Ляшко заявил, что у Минздрава нет запрета на вакцинацию подростков от 12 лет. В то же время их массовую прививку пока не проводят. 80% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте от 60 лет. В то же время Ляшко отметил, что вакцина от Pfizer предназначена для вакцинации подростков 12+.
В Украине уменьшилось количество записей на вакцинацию против коронавирус
Источник: 24 канал
В сентябре количество онлайн записей на вакцинацию упало на 14% по сравнению с августом – с 330 700 до 268 400 записей. Сейчас на вакцинацию онлайн в среднем записывается 7 тысяч человек ежедневно.
Новости о коронавирусе в мире 30 сентября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 30 сентября в мире обнаружили более 233 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Минимум 4,7 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
Больше всего больных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 695 тысяч американцев.
В России критическая ситуация с COVID-19: умерло рекордное количество людей
Источник: Интерфакс
Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 23 888 случаев – это максимальное количество с конца июля, количество смертей в результате осложнений болезни рекордное – умерли 867 пациентов.
Днем ранее Группы тяжелого течения болезни, резкий скачок в Украине: новости о коронавирусе
Исследования и разработки
Меньше чем официально заявлена: исследование эффективности вакцины AstraZeneca
Источник: The Hindu
В ходе нового масштабного исследования вакцина против коронавируса Vaxzevria подтвердила свою эффективность против симптоматического течения болезни. Кроме того, ни у одного из участников исследования не было существенных побочных эффектов. Вакцина Vaxzevria компании AstraZeneca показала 74% эффективности в предотвращении появления симптомов коронавируса. В группе людей возраста 65+ лет ее эффективность оказалась 83,5%.
Какой тип диабета самый опасный при коронавирусе
Источник: EurekAlert!
Оказалось, что у людей с диабетом второго типа риск смерти в течение недели после госпитализации в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами с диабетом первого типа, который является более тяжелой формой этой патологии. По мнению авторов исследования, это может быть связано с возрастным фактором: диабет второго типа чаще развивается у пожилых людей и может сопровождаться другими хроническими заболеваниями.
Мутации не прекращаются: обнаружили 5 специфических мутаций штамма Дельта
Источник: Science Daily
Исследователи определили 5 специфических мутаций, которые возникли в результате распространения мутации Дельта плюс по сравнению с вариантом Дельта. Одна из этих мутаций, K417N, присутствует во всех случаях инфицирования вариантом Дельта плюс, но не присутствует ни в одном из вариантов инфекций Дельта.
Какой иммунитет сильнее: от Pfizer/Moderna или естественный, после болезни
Источник: medRxiv
Среди людей в возрасте 65 лет и старше вакцинация препаратами Moderna или Pfizer обеспечивала более надежную защиту от инфицирования коронавирусом, развития осложнений и смерти в результате болезни в сравнении с теми, кто имел природный иммунитет после перенесенной болезни.