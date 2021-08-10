Профессор социологии Патрик Ховелин разработал метрику, которая анализирует среднюю продолжительность жизни с учетом влияния временных "потрясений", таких, как пандемия COVID-19.

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Справка: По состоянию на 10 августа пандемия унесла жизни более 4,2 миллиона человек во всем мире. К слову, именно США лидируют по количеству случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Анализ Heuveline уже опубликовали в журнале с открытым доступом PLOS One. Согласно анализу, когда COVID-19 достиг пика в Нью-Джерси в середине апреля 2020 года, средняя продолжительность жизни в штате упала почти на 9 лет, что является наиболее драматическим примером из США.

Детали нового подхода для расчета

Демографы обычно рассчитывают продолжительность жизни, используя метрику, известную как продолжительность жизни при рождении, или PLEB, что охватывает средним количеством лет людей рожденных в определенное время. Когда исследователи учитывают влияние той или иной причины смерти, например, постоянный рост сердечных приступов или автомобильных аварий – они видят, как эти факторы могут уменьшить PLEB.

Однако расчет изменений в продолжительности жизни таким образом не может адекватно показать влияние крупных, временных потрясений, таких как стихийные бедствия или пандемия COVID-19, а это важно, ведь в условиях смертности эти показатели стремительно меняются.

Чтобы четче проиллюстрировать влияние таких явлений, новая метрика учитывает разницу между средним возрастом в момент смерти людей, умерших в течение определенного периода, и средним возрастом, которого эти люди должны были бы достичь, если бы не было "стихийных явлений" (в конкретном случае – пандемии COVID -19).

Авторы метрики надеются, что со временем их способ будет широко применяться, поскольку это поможет лучше понять влияние эпидемий, стихийных бедствий и даже насилия на продолжительность жизни.