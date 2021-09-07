Вместе с тем, троих человек отправили в Израиль из-за тяжелого состояния. Об этом сообщила начальница Уманского горрайонного управления главного управления Госпродпотребслужбы Лариса Качанова.

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По ее словам, сейчас в Умани зафиксировали 11 случаев больных COVID-19 среди хасидов. Такие данные по состоянию на 7 сентября. Среди них:

на месте празднования находятся 8 хасидов – у них легкое течение болезни;

остальных 3 отправили в Израиль.

Вчера (6 сентября – 24 канал) зафиксировали еще 1 случай заболевания коронавирусом. Троих больных отправили в Израиль из-за плохого состояния. У них свои израильские врачи, которые ими занимаются в своих амбулаториях,

– заявила Качанова.

Местные власти следят, чтобы паломники соблюдали карантинные ограничения. Возле синагоги находятся контролеры, которые проверяют, пропускают и обеспечивают медицинскими масками.

"При входе в синагогу им раздаются маски. Их (хасидов) может быть там много, но у них уходит по 2 минуты на молитву", – добавила Качанова.

Хасиды в Умани: что известно