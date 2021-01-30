В рядах Вооруженных сил Украины за сутки 29 января диагностировали 60 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки обнаружили 45 инфицированных, а за позапрошлые – 67. Всего болеют 733 военных.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Кроме того, 14 773 человека уже выздоровели. Летальных случаев – 43. Сейчас на изоляции находятся 146 человек.

Кстати Официально: Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech уже в феврале

Что известно о новых случаях

В медучреждения пришлось госпитализировать 17 военных:

59 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного и Южного регионов, 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Полтавский, Мукачевский, Николаевский и Хмельницкий военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначили необходимое лечение. В ВСУ призвали всех соблюдать карантин и правила личной гигиены.

Обратите внимание! Всего за сутки 29 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных COVID-19. С начала пандемии заразились 1 216 278 человек. Выздоровели 1 014 658 украинцев, умерли от осложнений болезни – 22 628. Подробнее – читайте здесь.