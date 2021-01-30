Коронавирус среди военных: количество больных уменьшается – какова ситуация в ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины за сутки 29 января диагностировали 60 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки обнаружили 45 инфицированных, а за позапрошлые – 67. Всего болеют 733 военных.
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ
Кроме того, 14 773 человека уже выздоровели. Летальных случаев – 43. Сейчас на изоляции находятся 146 человек.
Кстати Официально: Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech уже в феврале
Что известно о новых случаях
В медучреждения пришлось госпитализировать 17 военных:
- 59 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного и Южного регионов, 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Полтавский, Мукачевский, Николаевский и Хмельницкий военные госпитали – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначили необходимое лечение. В ВСУ призвали всех соблюдать карантин и правила личной гигиены.
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