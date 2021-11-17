Несправедливое распределение вакцин

По его словам, мир все еще глубоко в пандемии: только за последние 24 часа зафиксировано 5 413 смертей. Он снова подверг критике богатые страны, которые начали делать бустерную дозу вакцины.

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Если будет продолжаться бустерная вакцинация, это будет иметь глобальные последствия, действительно очень экстремальные, и каждый должен это понимать,

– сказал Набарро.

Он называет это авантюрой, потому что основной проблемой является появление новых штаммов, против которых вакцина часто бессильна, поэтому важно вакцинировать всех равномерно. Также проблемой в ВОЗ считают нежелание населения большинства стран возвращаться к жестким ограничениям во время локдауна.

По словам ВОЗ, пока богатые страны проводят бустерную вакцинацию, к концу октября в Африке только 6% людей были полностью вакцинированы. Некоторые африканские страны имеют еще более низкий уровень – в Нигерии этот показатель составляет всего 2,8%.

Бустерная вакцинация в мире