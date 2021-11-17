Несправедливое распределение вакцин
По его словам, мир все еще глубоко в пандемии: только за последние 24 часа зафиксировано 5 413 смертей. Он снова подверг критике богатые страны, которые начали делать бустерную дозу вакцины.
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Если будет продолжаться бустерная вакцинация, это будет иметь глобальные последствия, действительно очень экстремальные, и каждый должен это понимать,
– сказал Набарро.
Он называет это авантюрой, потому что основной проблемой является появление новых штаммов, против которых вакцина часто бессильна, поэтому важно вакцинировать всех равномерно. Также проблемой в ВОЗ считают нежелание населения большинства стран возвращаться к жестким ограничениям во время локдауна.
По словам ВОЗ, пока богатые страны проводят бустерную вакцинацию, к концу октября в Африке только 6% людей были полностью вакцинированы. Некоторые африканские страны имеют еще более низкий уровень – в Нигерии этот показатель составляет всего 2,8%.
Бустерная вакцинация в мире
- Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с иммунодефицитом получить третью бустерную дозу вакцины против COVID-19.
- В то же время, массовую вакцинацию дополнительными дозами эксперты ВОЗ не рекомендуют.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует вакцинироваться третьей дозой через по меньшей мере 6 месяцев после второй прививки.
- Некоторые страны, такие как Израиль, уже широко используют бустерные дозы. В Европе разрешили третью прививку пожилым людям и людям из групп высокого риска.
- А на Кипре вакцинацию бустерами разрешили молодежи. Вакцины будут доступны с 18 лет.
- В последнем исследовании эффективность третьей дозы против симптоматического течения коронавируса составила 95,6%.