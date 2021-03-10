Более чем за 9 месяцев от начала пандемии зафиксировали резкое сокращение новорожденных. В частности в таких европейских странах, как Франция, Италия и Испания.

Национальный институт статистики Франции был одним из первых, кто опубликовал цифры о количестве младенцев, рожденных в январе 2021 года. То есть через 9 месяцев после введения первого локдауна.

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Статистика показывает резкое сокращение рождаемости. Цифры говорят, что в январе 2021 года во Франции родилось на 13% (на 53,9 тысячи детей) меньше, чем в январе 2020 года. В декабре число младенцев было на 7% меньше по сравнению с тем же месяцем в 2020 году. Всего во Франции за год родилось 735 тысяч детей – это самое малое со времен конца Второй мировой войны.

К слову, Франция считается страной с самой высокой рождаемостью в ЕС.

Существуют фантазии о том, что пары, запертые дома, будут заводить больше детей. Но это идиллический взгляд на вещи. На самом деле есть те, кому трудно быть вместе все время,

– рассказала Анн Соляз из Французского национального института демографических исследований (INED).

Также данные свидетельствуют о резком сокращении количества младенцев в Испании и Италии, которые и без того страдают от проблемы старения населения.

Такие же доказательства указывают на аналогичные тенденции в Великобритании и США. Обвал рождаемости в индустриализованных экономиках после пандемий или экономических кризисов – не новость. Дело в том, что потенциальные родители обычно слишком встревожены проблемами трудоустройства и собственной способности обеспечить потомство.

Отличие только в том, что на этот раз падение рождаемости очень велико. Оно беспрецедентное. Равно как и кризис,

– рассказал директор INED по вопросам исследований Арно Ренье-Лоайє.

Италия, первой в Европе ощутила на себе удар коронавирус, зафиксировала обвал рождаемости на 21,6% в декабре, то есть через 9 месяцев после первого локдауну в стране. В 2020 году Национальное агентство статистики Италии (Istat) насчитало примерно 400 тысяч новорожденных. Это на 20 тысяч меньше, чем на год раньше.

Рекордный обвал рождаемости наблюдался и в Испании. В годовом сравнении он составлял 22%. А в январе в стране родилось на 23% меньше детей, чем в аналогичном месяце на год раньше.

Издание отмечает, что COVID-19 не ударил по странам Северной Европы так сильно, как по другим регионам. Это можно объяснить тем, почему там количество новорожденных выше.