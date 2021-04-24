Ранее партнеры жили в своей обыденности, виделись утром и вечером. Об этом рассказала семейный психолог Яна Баранова.
Полезно Ссориться правильно: 3 простых техники для решения конфликтов
Женщина отметила, тогда кто-то в паре начал задавать себе вопрос, готов ли он мириться с другой стороной медали. Однако отношения – это всегда двое, поэтому, когда начинается перекладывание ответственности – ничего хорошего не получится.
"Коронавирус стал проверкой для отношений", – отметила Баранова.
Во время пандемии люди стали чаще обращаться к психологу
По словам психолога, случаи обращений во время пандемии резко увеличились, но теперь все привыкли и нашли методы решения проблем.
Если люди не делают выводов из ошибок, то понятно, что они будут повторяться. Когда возникает определенная ситуация, в ней нужно разбираться, а не перекладывать все на другого,
– сказала Баранова.
Она добавила, если не нравится поведение человека по отношению к себе, менять его бесполезно. По мнению психолога, нужно обратить внимание на то, почему ты так реагируешь и почему вызываешь такое поведение.
Советуем прочитать Какие типы отношений возникли во время пандемии COVID-19: 6 разновидностей