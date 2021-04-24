Ранее партнеры жили в своей обыденности, виделись утром и вечером. Об этом рассказала семейный психолог Яна Баранова.

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Женщина отметила, тогда кто-то в паре начал задавать себе вопрос, готов ли он мириться с другой стороной медали. Однако отношения – это всегда двое, поэтому, когда начинается перекладывание ответственности – ничего хорошего не получится.

"Коронавирус стал проверкой для отношений", – отметила Баранова.

Во время пандемии люди стали чаще обращаться к психологу

По словам психолога, случаи обращений во время пандемии резко увеличились, но теперь все привыкли и нашли методы решения проблем.

Если люди не делают выводов из ошибок, то понятно, что они будут повторяться. Когда возникает определенная ситуация, в ней нужно разбираться, а не перекладывать все на другого,

– сказала Баранова.

Она добавила, если не нравится поведение человека по отношению к себе, менять его бесполезно. По мнению психолога, нужно обратить внимание на то, почему ты так реагируешь и почему вызываешь такое поведение.

Обратите внимание! Во время карантина участились случаи разводов. Испытания самоизоляцией не выдержал даже ряд голливудских пар. Например, Меган Фокс и Брайан Остин, Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози.

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