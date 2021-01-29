Тяжелое течение коронавируса может влиять на мужскую способность к размножению — последствия болезни снижают качество спермы. К этому выводу подводит новое исследование в области репродуктологии.

Источник: CNN

Суть исследования

Исследователи сравнили сперму 105 здоровых мужчин и 84 больных. Анализы брали с интервалом в 10 дней в течение двух месяцев.

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Последствия коронавируса на репродуктивное здоровье

По данным ученых, в сперме больных коронавирусом чаще происходили воспалительные и окислительные процессы.

Концентрация половых клеток у больных, их форма и подвижность также подверглись удару.

Внимание! Ухудшение качества половых клеток зависит от тяжести течения болезни.

Сохраняется ли влияние после выздоровления

После выздоровления негативное влияние болезни на сперму продолжался, и при этом его степень зависел от тяжести течения коронавируса. Со временем эффекты ослаблялись.

Кроме этого у больных мужчин повысилась активность белка ACE2, благодаря которому коронавирус попадает к клеткам организма этот белок также присутствует в яичках.

Но, вероятно, это естественно

Другие эксперты ставят эти выводы под сомнение. В частности, ряд ученых считает, что исследование обобщает проблему, и любые последствия для спермы вследствие коронавируса со временем проходят.