Коронавирус существенно ухудшает качество спермы, – исследование
Тяжелое течение коронавируса может влиять на мужскую способность к размножению — последствия болезни снижают качество спермы. К этому выводу подводит новое исследование в области репродуктологии.
Источник: CNN
Суть исследования
Исследователи сравнили сперму 105 здоровых мужчин и 84 больных. Анализы брали с интервалом в 10 дней в течение двух месяцев.
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Последствия коронавируса на репродуктивное здоровье
- По данным ученых, в сперме больных коронавирусом чаще происходили воспалительные и окислительные процессы.
- Концентрация половых клеток у больных, их форма и подвижность также подверглись удару.
Сохраняется ли влияние после выздоровления
После выздоровления негативное влияние болезни на сперму продолжался, и при этом его степень зависел от тяжести течения коронавируса. Со временем эффекты ослаблялись.
Кроме этого у больных мужчин повысилась активность белка ACE2, благодаря которому коронавирус попадает к клеткам организма этот белок также присутствует в яичках.
Но, вероятно, это естественно
Другие эксперты ставят эти выводы под сомнение. В частности, ряд ученых считает, что исследование обобщает проблему, и любые последствия для спермы вследствие коронавируса со временем проходят.
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