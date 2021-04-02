В Украине в течение последней недели от осложнений коронавирусной болезни умерли двое детей. Врачи говорят, что случаи тяжелого COVID-19 участились среди детей. Что нужно знать о течении болезни у детей и как распознать первые тревожные симптомы.

Предварительно полагали, что дети реже, чем взрослые болеют коронавирусом и значительно реже переносят его в тяжелой форме. Но последние исследования говорят, что это не так. Об этом также свидетельствует заболеваемость в Украине – за минувшие сутки среди 19 893 больных COVID-19 – 834 ребенка, это даже больше чем медработников (484).

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Случаи осложненного коронавируса у детей

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей в Украине начали фиксировать еще в январе. Глава Министерства здравоохранения отметил, что теперь маленькие пациенты чаще нуждаются в госпитализации. Тенденция к осложненному течению коронавируса среди детей продолжается до сих пор.

О том, что в ковидные больницы стали чаще госпитализировать детей заявили врачи в Харьковской и Черновицкой областях. По словам директора Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, по состоянию на 1 апреля в харьковской детской инфекционной больнице находятся 70 маленьких пациентов в отделении интенсивной терапии находится 4 детей, двое – на искусственной вентиляции легких, двое – на увлажненном кислороде.



В Украине участились случаи инфицирования коронавирусом среди детей / Фото Pixabay

Медицинский директор Черновицкой областной детской больницы Александр Теслицкий заявил, что по сравнению с прошлой волной эпидемии течение болезни у детей изменилось:

участились тяжелые пневмонии,

участились расстройства желудочно-кишечного тракта.

Причины тяжелого течения COVID-19 у детей

24 канал поговорил с детским врачом медицинского центра "Царук" Марией Шпит о том, как определить группу риска осложненного коронавируса среди детей.

Мария Шпит – педиатр “Да, к сожалению, дети действительно могу иметь тяжелое течение коронавируса, особенно детки, имеющие хронические заболевания – это бронхиальная астма, сахарный диабет, различные генетические заболевания, заболевания нервной системы, а также ожирение. К тому же детки с такими состояниями имеют более высокие риски инфицироваться коронавирусом, чем дети со здоровым организмом вобще”.

По словам Марии Шпит, сейчас в Украине нет какого-то особого штамма вируса, который вызывает тяжелое течение коронавируса у детей. Объяснение тяжелых случаев среди детей – увеличение количества больных в целом.

Это связано с тем, что в целом болеет больше людей и детей, чем больше больных – тем чаще среди них будут детки с сопутствующими заболеваниями, как следствие – случаи осложненного COVID-19. В то же время у младенцев действительно чаще бывает тяжелое течение коронавируса.

Мария Шпит – педиатр "Существует риск, что детки до одного года, младенцы могут тяжелее переносить ковид, это связано с тем, что у них незрелые дыхательные пути, у них в принципе может очень быстро развиваться тяжелое состояние, из-за обезвоживания, дыхательной недостаточности, если поражены легкие. Поэтому для новорожденных деток ковид действительно может быть опасен. В случае, если дома есть больной, следует быть внимательными: носить маски, часто мыть руки, по возможности минимизировать контакты с ребенком”.

Статистика! Тяжелых течение болезни наблюдают у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок – тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила тяжело или критически.

В большинстве случаев COVID-19 у детей проходит легко. Мария Шпит отметила, что однозначного ответа, почему так происходит – нет.



Дети имеют такие же риски инфицирования, что и взрослые / Фото Unsplash

Предполагают, что ковид у детей проходит легче, поскольку у детей существуют различные вирусные инфекции, иммунная система уже подготовлена и обеспечивает защиту от ковида, здесь идет речь о других штаммах коронавируса, которые и раньше циркулировали в природе.

В большинстве случаев COVID-19 у детей проходит легко

по данным Львовского медицинского колледжа

В 90% случаев болезнь проходит или бессимптомно, или легко или умеренно. Под легким течением болезни понимают: лихорадку, кишечные расстройства, кашель, боль в горле, боль в мышцах, тошноту, насморк.

Также были зафиксированы случаи, когда у ребенка с подтвержденным COVID-19 не было симптомов, но компьютерная томография выявляла повреждения в легких.

Результаты последних исследований доказывают: Дети имеют такие же риски заболеть коронавирусом, как и взрослые, но могут не проявлять при этом никаких симптомов.

Антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от 1 до 4 недель. Выводы опубликовали в медицинском журнале JAMA

Признаки тяжелого течения COVID-19

Тяжелое протекание болезни – это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%. О критическом состоянии врачи говорят, когда у пациента дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и тому подобное.

Мария Шпит – педиатр "К красным флажкам относится быстрое обезвоживание – ребенок вялый, плачет – слез нет, редко ходит в туалет – это значит, что организм обезвожен. Второе – это температура, которая не сбивается, или если возвращается за короткий промежуток времени. При условии, если вы дали правильную дозу препарата, напоили ребенка, создали комфортные условия, а это не дало результата – стоит обратиться к врачу”.

Обратите внимание также на нарушения сознания – если ребенок слабый, истощенный, не реагирует на ваши вопросы – ситуация требует быстрого обращения к специалисту.

Стоит обращать внимание на такие признаки как затрудненное и/или учащенное дыхание. Полный вдох-выдох считаем за единицу. Норма частоты дыхания за 1 минуту: у детей 0-2 месяца – до 60;

у детей 2-12 месяцев – до 50;

у детей 1-5 лет – до 40;

у детей старше 5 лет и взрослых – желательно до 20, но точно не выше 25.

Вакцинация детей против коронавируса: за и против

Сейчас вакцинация против COVID-19 доступна людям с 16 лет. В то же время в Израиле решили, что стоит начать этап вакцинации детей от коронавируса – речь идет о детях от 12 до 15 лет. Медики будут использовать для них препарат компаний Pfizer/BioNTech.

К слову, Pfizer заявила, что вакцина против коронавируса была на 100% эффективной в испытании на последнем этапе у детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Положительными новостями также является то, что исследования подтвердили, что иммунитет вакцинированных матерей передается детям.

Вакцинация детей против коронавируса может быть полезной не только для предупреждения осложненного течения болезни, но и эффективным методом борьбы с пандемией, ведь показатель бессимптомного течения коронавирус среди детей высокий.

Были гипотезы даже о том, что дети могут быть суперраспространителями коронавируса. Ведь, если симптомов нет – тестирование детей на COVID-19 проводят редко, поэтому они чаще "передают" коронавирус.



Вероятно, в ближайшее время вакцинация против коронавируса будет доступной для детей / Фото Unsplash

Дети действительно могут быть суперносителями COVID-19?

Немецкие ученые предупредили, что так все же считать ошибочно. Поскольку этот вирус может передаваться и через детей, но вероятность гораздо ниже, чем передача от взрослого к взрослому.

Обратите внимание! Заражение ребенка от ребенка – 0,3%, взрослого от взрослого – 4,4%. Получается, что дети заражают друг друга в 10 раз меньше, чем взрослые.