Коронавирус у Ляшко после вакцинации: в Центре общественного здоровья объяснили причину
2 марта главный санврач страны Виктор Ляшко вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield (AstraZeneca). Но 15 марта он получил положительный результат ПЦР-теста на наличие инфекции.
Источник:Громадське радио
Гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина пояснил, что антитела у Виктора Ляшко просто еще не выработались. Ведь установлено, что они начинают работать на 22 – 25 день после вакцинации против COVID-19.
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У нас есть данные доказательных журналов научных, в которых доказано, что антитела начинают работать где-то на 22 – 25 день после вакцинации. Это означает, что организм не мгновенно нарабатывает иммунитет, ему для этого нужно как минимум три недели,
– пояснил Родина.
В случае Виктора Ляшко между вакцинацией и инфицированием прошло 13 дней. А инкубационный период коронавируса составляет максимум 14 дней. Родина заметил, что инфицирование Ляшко просто совпало с вакцинацией. И это вовсе не означает, что вакцина стала причиной развития болезни.
Так иногда случается, что человек приходит на прививки уже зараженным. Или может подхватить вирус через несколько дней после инъекции.
Это не значит, что он заболел вследствие вакцинации, это означает, что совпало с вакцинацией, и организм не наработал тот иммунитет, который защитит этого человека от заболевания,
– подчеркнул Родина.
Также важно заметить, что для полной иммунизации препарат Covishield (AstraZeneca) вводится дважды с интервалом 28 дней. Виктору Ляшко пока ввели только первую дозу вакцины.
Что известно о вакцине Covishield
Источник: Serum Institute of India
- Препарат разработали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca. Ее отпускают на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин.
- В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть.
- Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки Коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины. Эффективность против тяжелых случаев болезни составляет около 100%.
- Недавно исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет.
- Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить тяжелое течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений пока выше, чем в Pfizer – 94% против 85% соответственно.
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