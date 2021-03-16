2 марта главный санврач страны Виктор Ляшко вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield (AstraZeneca). Но 15 марта он получил положительный результат ПЦР-теста на наличие инфекции.

Гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина пояснил, что антитела у Виктора Ляшко просто еще не выработались. Ведь установлено, что они начинают работать на 22 – 25 день после вакцинации против COVID-19.

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У нас есть данные доказательных журналов научных, в которых доказано, что антитела начинают работать где-то на 22 – 25 день после вакцинации. Это означает, что организм не мгновенно нарабатывает иммунитет, ему для этого нужно как минимум три недели,

– пояснил Родина.

В случае Виктора Ляшко между вакцинацией и инфицированием прошло 13 дней. А инкубационный период коронавируса составляет максимум 14 дней. Родина заметил, что инфицирование Ляшко просто совпало с вакцинацией. И это вовсе не означает, что вакцина стала причиной развития болезни.

Так иногда случается, что человек приходит на прививки уже зараженным. Или может подхватить вирус через несколько дней после инъекции.

Это не значит, что он заболел вследствие вакцинации, это означает, что совпало с вакцинацией, и организм не наработал тот иммунитет, который защитит этого человека от заболевания,

– подчеркнул Родина.

Также важно заметить, что для полной иммунизации препарат Covishield (AstraZeneca) вводится дважды с интервалом 28 дней. Виктору Ляшко пока ввели только первую дозу вакцины.

Что известно о вакцине Covishield

Источник: Serum Institute of India