Новое исследование коронавируса и инфаркта

Группа американских ученых собрала данные 82,6 тысяч пациентов, перенесших инфаркт миокарда в 2019 или в 2020 году. Большая часть из них имели сердечный приступ дома, на работе или в общественном месте. Из них 562 человека заболели коронавирусом.

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Инфаркт ухудшает течение коронавируса

Анализ клинических результатов показал, что среди перенесших инфаркт вне больницы умерли 15,2% пациентов с COVID-19 и 11,2% лиц, не зараженных коронавирусом. Самая высокая смертность была в группе пациентов, у которых сердечный приступ случился во время госпитализации с любым состоянием: среди больных COVID-19 умерли 78,5% человек по сравнению с 46,1% без коронавируса.

Авторы исследования также обнаружили, что у инфицированных пациентов с большей вероятностью произойдет остановка сердца. Кроме того, людям с COVID-19 значительно реже проводилась коронарная ангиография (процедура открытия просвета сосудов) по сравнению с пациентами без коронавируса.

Кроме того, пациенты с сердечным приступом и COVID-19 в основном были моложе по сравнению с неинфицированными больными,

– подчеркнули ученые.

Они отметили, что еще предстоит изучить механизм, повышающий риск смерти у зараженных людей с инфарктом.

Ранее исследование подтвердило, что при легком течении COVID-19 пациенты с легкими и умеренными симптомами совершенно не нуждаются в препаратах для снижения риска тромбообразования.