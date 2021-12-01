Новости о коронавирусе в Украине
Заболеваемость снова высока
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 11 960 человек, среди инфицированных – 1 088 детей и 207 медработников.
В больницы госпитализировали 3 629 пациентов с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 557 больных. Зато выздоровели – 26 160 человек.
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Темпы тестирований
За сутки осуществили 103312 тесты на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 48 076;
- методом ИФА – 9 565;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 671.
Статистика заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1592 случая;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 530 случаев;
- Днепропетровская область – 419 случаев;
- Донецкая область – 666 случаев;
- Житомирская область – 214 случаев;
- Закарпатская область – 409 случаев;
- Запорожская область – 760 случаев;
- Ивано-Франковская область – 281 случай;
- Киевская область – 704 случая;
- Кировоградская область – 135 случаев;
- Луганская область – 229 случаев;
- Львовская область – 417 случаев;
- Николаевская область – 406 случаев;
- Одесская область – 287 случаев;
- Полтавская область – 905 случаев;
- Ровенская область – 485 случаев;
- Сумская область – 384 случая;
- Тернопольская область – 231 случай;
- Харьковская область – 613 случаев;
- Херсонская область – 257 случаев;
- Хмельницкая область – 586 случаев;
- Черкасская область – 557 случаев;
- Черновицкая область – 152 случая;
- Черниговская область – 133 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации
Источник: Минздрав
В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации против COVID-19, за ноябрь совершили более 7 миллионов прививок.
За сутки 30 ноября 2021 года в Украине прививку против коронавируса получил 233 471 человек. В частности, первую дозу получили 76 979 человек, вторую дозу – 156 492 человека, они завершили процесс иммунизации.
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Прививки проводили: 1 035 мобильные бригады по иммунизации, 3 244 пункта прививки и 467 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки против COVID-19 получили 13 468 635 человек:
- из них получили первую дозу – 13 468 633 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек.
Всего проведено 24 747 760 прививок.
Согласно Национальному плану, ежемесячно должны делать не менее 8 миллионов прививок
Какие вакцины использовали чаще всего
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 425 422,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 298 421.
Напомним, что Минздрав решил сократить срок действия "желтого" сертификата до 30 дней, ранее он действовал 120 дней. Этот документ подтверждает проведение первой прививки от COVID-19.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Зеленский похвастался темпами вакцинации
Источник: 24 канал
Владимир Зеленский 1 декабря выступил в Верховной Раде со своим ежегодным обращением. В частности, президент прокомментировал борьбу страны с коронавирусом и успехи вакцинальной кампании. Он заявил, что еще недавно в Украине не знали, как поделить первую партию вакцин от коронавируса в 500 тысяч доз. А теперь людям доступны миллионы доз различных препаратов.
В поликлинике Киева расклеили антивакцинаторские призывы
В одной из поликлиник в Голосеевском районе Киева неизвестные расклеили листовки с фейками про коронавирус и антивакцинаторськими мифами. Кроме того, такие же агитки появились прямо на входной двери медицинского учреждения. При этом никто из администрации и сотрудников поликлиники не додумался поснимать их.
В Киеве злоумышленники развесили в поликлинике пропагандистские листовки против вакцинации: видео
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 1 декабря в мире обнаружили более 262 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48,5 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.
Во Франции ухудшилась ситуация с коронавирусом
Источник: CNN
Во Франции за сутки 30 ноября коронавирус обнаружили у примерно 47 тысяч человек, что является самым высоким суточным приростом инфицирований в стране от 20 апреля. Настораживает то, что страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в Европе.
В Австрии устроят лотерею для вакцинированных
Источник: UA Голос
На фоне стремительного распространения нового опасного штамма коронавируса Омикрон власти Австрии решили устроить так называемую лотерею вакцинации. Суть акции очень проста – люди делают прививки и автоматически участвуют в розыгрыше подарков. Среди главных призов акции – семейный домик, а также электромобиль. Всего будут разыгрываться почти 1 тысяча подарков.
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Исследование коронавируса
Влияние коронавируса на мозг
Источник: MedicalNewsToday
Легкие – далеко не единственная цель коронавируса, и патоген может поражать центральную нервную систему, вызывая потерю обоняния, снижение когнитивных функций и другие осложнения. Новое исследование показало, что в редких случаях COVID-19 может вызывать смертельно опасные изменения в мозге.