Влияние COVID на мозг, Зеленский и вакцинация: новости о коронавирусе

Коронавирус может вызвать смертельно опасные изменения в мозге. Зеленский прокомментировал борьбу страны с коронавирусом и успехи вакцинальной кампании. Поликлинику в Киеве обклеили антивакцинаторскими листовками. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Заболеваемость снова высока

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 11 960 человек, среди инфицированных – 1 088 детей и 207 медработников.

В больницы госпитализировали 3 629 пациентов с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 557 больных. Зато выздоровели – 26 160 человек.

Внимание Ляшко объяснил высокие показатели смертности от COVID-19

Темпы тестирований

За сутки осуществили 103312 тесты на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 48 076;

методом ИФА – 9 565;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 671.

Общая статистика

От начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 450 341 случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. По состоянию на 1 декабря выздоровели 2 972 192 человека.

Жертвами коронавируса стали 86 532 человека.

Статистика заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1592 случая;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 530 случаев;

Днепропетровская область – 419 случаев;

Донецкая область – 666 случаев;

Житомирская область – 214 случаев;

Закарпатская область – 409 случаев;

Запорожская область – 760 случаев;

Ивано-Франковская область – 281 случай;

Киевская область – 704 случая;

Кировоградская область – 135 случаев;

Луганская область – 229 случаев;

Львовская область – 417 случаев;

Николаевская область – 406 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 905 случаев;

Ровенская область – 485 случаев;

Сумская область – 384 случая;

Тернопольская область – 231 случай;

Харьковская область – 613 случаев;

Херсонская область – 257 случаев;

Хмельницкая область – 586 случаев;

Черкасская область – 557 случаев;

Черновицкая область – 152 случая;

Черниговская область – 133 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве считают, что в Украине вряд ли возможен новый локдаун – похожий на тот, который был весной 2020 года. Однако в министерстве сообщили, что новую волну COVID-19 можно ждать уже в период с января по март.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации против COVID-19, за ноябрь совершили более 7 миллионов прививок.

За сутки 30 ноября 2021 года в Украине прививку против коронавируса получил 233 471 человек. В частности, первую дозу получили 76 979 человек, вторую дозу – 156 492 человека, они завершили процесс иммунизации.

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Прививки проводили: 1 035 мобильные бригады по иммунизации, 3 244 пункта прививки и 467 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки против COVID-19 получили 13 468 635 человек:

из них получили первую дозу – 13 468 633 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек.

Всего проведено 24 747 760 прививок.

Согласно Национальному плану, ежемесячно должны делать не менее 8 миллионов прививок

Внимание! Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине планируют проводить прививки бустерной дозой вакцин против COVID-19 уже с января – февраля, а возможно, и раньше.

Это зависит от многих факторов, в частности, от того, как быстро в Украине вакцинируют 60% населения по крайней мере одной дозой, или двумя дозами – 50%.

Какие вакцины использовали чаще всего

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 425 422,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 298 421.

Напомним, что Минздрав решил сократить срок действия "желтого" сертификата до 30 дней, ранее он действовал 120 дней. Этот документ подтверждает проведение первой прививки от COVID-19.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Зеленский похвастался темпами вакцинации

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский 1 декабря выступил в Верховной Раде со своим ежегодным обращением. В частности, президент прокомментировал борьбу страны с коронавирусом и успехи вакцинальной кампании. Он заявил, что еще недавно в Украине не знали, как поделить первую партию вакцин от коронавируса в 500 тысяч доз. А теперь людям доступны миллионы доз различных препаратов.

В поликлинике Киева расклеили антивакцинаторские призывы

В одной из поликлиник в Голосеевском районе Киева неизвестные расклеили листовки с фейками про коронавирус и антивакцинаторськими мифами. Кроме того, такие же агитки появились прямо на входной двери медицинского учреждения. При этом никто из администрации и сотрудников поликлиники не додумался поснимать их.

В Киеве злоумышленники развесили в поликлинике пропагандистские листовки против вакцинации: видео

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 1 декабря в мире обнаружили более 262 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48,5 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.

Во Франции ухудшилась ситуация с коронавирусом

Источник: CNN

Во Франции за сутки 30 ноября коронавирус обнаружили у примерно 47 тысяч человек, что является самым высоким суточным приростом инфицирований в стране от 20 апреля. Настораживает то, что страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в Европе.

В Австрии устроят лотерею для вакцинированных

Источник: UA Голос

На фоне стремительного распространения нового опасного штамма коронавируса Омикрон власти Австрии решили устроить так называемую лотерею вакцинации. Суть акции очень проста – люди делают прививки и автоматически участвуют в розыгрыше подарков. Среди главных призов акции – семейный домик, а также электромобиль. Всего будут разыгрываться почти 1 тысяча подарков.

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Исследование коронавируса

Влияние коронавируса на мозг

Источник: MedicalNewsToday

Легкие – далеко не единственная цель коронавируса, и патоген может поражать центральную нервную систему, вызывая потерю обоняния, снижение когнитивных функций и другие осложнения. Новое исследование показало, что в редких случаях COVID-19 может вызывать смертельно опасные изменения в мозге.