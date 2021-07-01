Новости о коронавирусе в Украине 1 июля

Статистика заболеваемости коронавирусом в стране

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 705 больных коронавирусом. Среди них 28 детей и 18 медработников. В то же время выздоровели от болезни 1 719 человек.

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В больницы госпитализировали 464 пациента с осложненным течением COVID-19. Во время болезни умерли еще 15 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 20 913 человек,

методом ИФА – 9 743 человека,

экспресс-тестами – 18 382 человека.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 235 801 человека.



По состоянию на 1 июля болезнь преодолели 2 168 387 человек. Но 52 391 пациент умер от осложнений коронавируса.

Суточный прирост инфицированных в областях:

Киев – 231 случай;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 31 случай;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 56 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 41 случай;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 12 случаев;

Черкасская область – 25 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине продолжают расти темпы вакцинации: актуальная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 93 186 украинцев. 31 714 из них получили первую прививку, полностью иммунизированы 61 472 человека. С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 965 660 человек. 1 дозу из них получили 1 965 658 человек, а 2 дозы – 710 996 человек.

Рада запретила без тендеров закупать товары для борьбы с COVID-19

Источник: 24 канал

Верховная Рада проголосовала за закон № 3715 "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)". Закон исключает возможность осуществления закупок без использования электронной системы и уменьшает коррупционные риски при закупке соответствующих товаров.

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Новости о коронавирусе в мире 1 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировали почти 182 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 946 372 пациента. В то же время выздоровели – более 119 миллионов больных.

По состоянию на 1 июля в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.

Вариант коронавирус Дельта стал доминантным в еще одной стране

Источник: GMA NEWS ONLINE

Штамм Дельта стал наиболее распространенным вариантом среди новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. Количество инфицирований этим вариантом вируса достигло 40% от всех новых случаев заражения.

Вакцины Pfizer и Moderna могут действовать в течение многих лет: обновлять не нужно

Источник: MedicineNet

Новое исследование подтвердило долгосрочную эффективность вакцин Moderna и Pfizer. Вакцинация этими препаратами может защитить от инфицирования на долгие годы. Большинству людей, иммунизированных мРНК-вакцинами, будет не нужна ревакцинация, если вирус и его варианты не мутируют слишком сильно.