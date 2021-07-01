Новости о коронавирусе 1 июля: штамм Дельта доминирует в США, новые данные о Pfizer и Moderna
Источник:24 канал
В Украине продолжают расти темпы вакцинации. Вариант коронавируса Дельта стал доминантным в США. Вакцины Pfizer и Moderna могут действовать в течение многих лет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 1 июля
Статистика заболеваемости коронавирусом в стране
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 705 больных коронавирусом. Среди них 28 детей и 18 медработников. В то же время выздоровели от болезни 1 719 человек.
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В больницы госпитализировали 464 пациента с осложненным течением COVID-19. Во время болезни умерли еще 15 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 20 913 человек,
- методом ИФА – 9 743 человека,
- экспресс-тестами – 18 382 человека.
По состоянию на 1 июля болезнь преодолели 2 168 387 человек. Но 52 391 пациент умер от осложнений коронавируса.
Суточный прирост инфицированных в областях:
- Киев – 231 случай;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 10 случаев;
- Днепропетровская область – 31 случай;
- Донецкая область – 28 случаев;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 24 случая;
- Ивано-Франковская область – 7 случаев;
- Киевская область – 56 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 41 случай;
- Полтавская область – 11 случаев;
- Ровненская область – 11 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 41 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 12 случаев;
- Черкасская область – 25 случаев;
- Черновицкая область – 5 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине продолжают расти темпы вакцинации: актуальная статистика
Источник: Минздрав
За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 93 186 украинцев. 31 714 из них получили первую прививку, полностью иммунизированы 61 472 человека. С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 965 660 человек. 1 дозу из них получили 1 965 658 человек, а 2 дозы – 710 996 человек.
Рада запретила без тендеров закупать товары для борьбы с COVID-19
Источник: 24 канал
Верховная Рада проголосовала за закон № 3715 "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)". Закон исключает возможность осуществления закупок без использования электронной системы и уменьшает коррупционные риски при закупке соответствующих товаров.
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Новости о коронавирусе в мире 1 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
Сейчас в мире зарегистрировали почти 182 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие болезни из жизни ушли 3 946 372 пациента. В то же время выздоровели – более 119 миллионов больных.
По состоянию на 1 июля в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.
Вариант коронавирус Дельта стал доминантным в еще одной стране
Источник: GMA NEWS ONLINE
Штамм Дельта стал наиболее распространенным вариантом среди новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. Количество инфицирований этим вариантом вируса достигло 40% от всех новых случаев заражения.
Вакцины Pfizer и Moderna могут действовать в течение многих лет: обновлять не нужно
Источник: MedicineNet
Новое исследование подтвердило долгосрочную эффективность вакцин Moderna и Pfizer. Вакцинация этими препаратами может защитить от инфицирования на долгие годы. Большинству людей, иммунизированных мРНК-вакцинами, будет не нужна ревакцинация, если вирус и его варианты не мутируют слишком сильно.