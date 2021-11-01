Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В течение минувших суток в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 828 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, от осложнений болезни умерли 298 инфицированных. Зато 5 885 пациентов выздоровели.

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Темпы тестирования замедлились

В течение суток лаборатории провели 63 343 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:

методом ПЦР – 29 021,

методом ИФА – 7 648,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 674.

Заболеваемость коронавирусом в областях:

Киев – 495 случаев;

Винницкая область – 298 случаев;

Волынская область – 397 случаев;

Днепропетровская область – 867 случаев;

Донецкая область – 322 случая;

Житомирская область – 827 случаев;

Закарпатская область – 118 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 344 случая;

Киевская область – 396 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 1166 случаев;

Николаевская область – 864 случая;

Одесская область – 1281 случай;

Полтавская область – 259 случаев;

Ровенская область – 455 случаев;

Сумская область – 573 случая;

Тернопольская область – 398 случаев;

Харьковская область – 1227 случаев;

Херсонская область – 828 случаев;

Хмельницкая область-693 случая;

Черкасская область – 270 случаев;

Черновицкая область – 424 случая;

Черниговская область – 355 случаев.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

За все время пандемии в стране выявили 2 936 238 больных COVID-19. 2 442 098 из них уже преодолели болезнь. К сожалению, умерли вследствие осложненного течения недуга 68 027 жителей страны. По состоянию на 1 ноября в Украине провели 14 455 647 тестирований методом ПЦР.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19, – Ляшко

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Украины во время брифинга сообщил, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До этого показатель госпитализаций увеличивался на протяжении последних 3 месяцев. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах.

По словам министра, остановить рост госпитализаций помогла вакцинация. Так, за последнюю неделю с помощью вакцинации удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

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Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

Источник: МОЗ

В течение воскресенья в Украине вакцинировали против коронавируса 117 818 человек. В частности, 89 546 из них получили первую дозу, остальные 28 272 – вторую дозу, затем завершили процесс иммунизации.

В Минздраве отметили, что за прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививку – это больше, чем за весь июнь.

Общие темпы вакцинации С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев: 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины.

полностью вакцинированы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 17 695 591 COVID-прививки.

Тернополь с 1 ноября усиливает карантин: какие ограничения будут действовать в городе

Источник: "20 минут"

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Тернополе с 1 ноября усилили карантинные ограничения. Они касаются работы общественных заведений, школ и проведения массовых мероприятий. В частности, усилят контроль за температурным режимом посетителей общественных мест, ТРЦ, школ и садиков, и других.

В средних и дошкольных учебных заведениях запретили массовые мероприятия. Сейчас школы и садики не закрывают. Те заведения, которые были на каникулах до 1 ноября, будут восстанавливать обучение в очном режиме.

Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.

Заведения общественного питания будут работать только до 23:00. В заведениях должна быть наполняемость 50% и не более четырех человек за одним столиком, и расстояния 1,5 метра между столиками.

Запрещены массовые сборы и дискотеки.

Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только в определенное время – с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.

Все водители общественного транспорта должны быть 100% вакцинированы. Приоритетная посадка в общественный транспорт только для учащихся.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 1 ноября в мире зафиксировали свыше 246 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

Аргентина открыла свои границы для иностранных туристов

Источник: Lonely Planet

Сегодня, 1 ноября, Аргентина открыла границы для иностранных туристов. Согласно решению правительства, туристы, прошедшие полный курс вакцинации могут въехать в страну.

Невакцинированные туристы обязаны уйти на 7-дневный карантин. Также необходимо будет пройти 2 тестирования.

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От COVID-19 умерло более 5 миллионов человек

Источник: Medical Xpress

По состоянию на 1 ноября, общее количество умерших от COVID-19 превысило 5 миллионов. Это значительно больше, чем от других вирусных эпидемий 20 и 21 веков. И это лишь официальная статистика. Поскольку во многих странах есть проблемы с тестированием, реальное число умерших может быть значительно выше.

Согласно заявлению ВОЗ, смертность от коронавируса в 2-3 раза выше официальных данных.

К примеру, свиной грипп H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, унес жизни 18 500 человек. Это официальная статистика. По данным ученых, реальное число умерших может колебаться между 151 700 и 575 400.

В 2002 – 2003 годах коронавирус SARS (тяжелый острый респираторный синдром), который также вспыхнул в Китае, убил 774 человека.

Число жертв от COVID-19 чаще всего сравнивают с сезонным гриппом. Но ежегодно от него умирает от 290 000 до 650 000 человек по всему миру.

В ЮАР начинают исследование COVID-вакцины в таблетках

Источник: Medical Xpress

Израильская фармацевтическая компания Oramed заявила, что Южная Африка одобрила клинические испытания пероральной вакцины против COVID-19.

Вакцина в таблетках действительно удобный метод иммунизации, поскольку она не требует соблюдения особых температур. Кроме этого, это значительно упрощает способ ревакцинации.