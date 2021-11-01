Спад заболеваемости, вакцина в таблетках: новости о коронавирусе 1 ноября
Источник:24 канал
В Украине снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. В течение суток заразились около 13 тысяч человек. В то же время темпы вакцинации растут – на прошлой неделе сделали больше прививок, чем за весь сентябрь. Именно благодаря вакцинации, считает Минздрав, Украина вышла на плато заболеваемости. В ЮАР тестируют вакцину в таблетках. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 828 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, от осложнений болезни умерли 298 инфицированных. Зато 5 885 пациентов выздоровели.
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Темпы тестирования замедлились
В течение суток лаборатории провели 63 343 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:
- методом ПЦР – 29 021,
- методом ИФА – 7 648,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 674.
Заболеваемость коронавирусом в областях:
- Киев – 495 случаев;
- Винницкая область – 298 случаев;
- Волынская область – 397 случаев;
- Днепропетровская область – 867 случаев;
- Донецкая область – 322 случая;
- Житомирская область – 827 случаев;
- Закарпатская область – 118 случаев;
- Запорожская область – 895 случаев;
- Ивано-Франковская область – 344 случая;
- Киевская область – 396 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 110 случаев;
- Львовская область – 1166 случаев;
- Николаевская область – 864 случая;
- Одесская область – 1281 случай;
- Полтавская область – 259 случаев;
- Ровненская область – 455 случаев;
- Сумская область – 573 случая;
- Тернопольская область – 398 случаев;
- Харьковская область – 1227 случаев;
- Херсонская область – 828 случаев;
- Хмельницкая область-693 случая;
- Черкасская область – 270 случаев;
- Черновицкая область – 424 случая;
- Черниговская область – 355 случаев.
*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
За все время пандемии в стране выявили 2 936 238 больных COVID-19. 2 442 098 из них уже преодолели болезнь. К сожалению, умерли вследствие осложненного течения болезни 68 027 жителей страны.
По состоянию на 1 ноября в Украине провели 14 455 647 тестирований методом ПЦР.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
Украина вышла на плато госпитализаций с COVID-19, – Ляшко
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Украины во время брифинга сообщил, что Украина вышла на плато госпитализаций с коронавирусом. До этого показатель госпитализаций увеличивался на протяжении последних 3 месяцев. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах.
По словам министра, остановить рост госпитализаций помогла вакцинация. Так, за последнюю неделю с помощью вакцинации удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.
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Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
В течение воскресенья в Украине вакцинировали против коронавируса 117 818 человек. В частности, 89 546 из них получили первую дозу, остальные 28 272 – вторую дозу, следовательно завершили процесс иммунизации.
В Минздраве отметили, что за прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививку – это больше, чем за весь июнь.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев:
- 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины.
- полностью вакцинированы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего в стране провели 17 695 591 COVID-прививки.
Тернополь с 1 ноября усиливает карантин: какие ограничения будут действовать в городе
Источник: "20 минут"
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Тернополе с 1 ноября усилили карантинные ограничения. Они касаются работы общественных заведений, школ и проведения массовых мероприятий. В частности, усилят контроль за температурным режимом посетителей общественных мест, ТРЦ, школ и садиков, и других.
- В средних и дошкольных учебных заведениях запретили массовые мероприятия. Сейчас школы и садики не закрывают. Те заведения, которые были на каникулах до 1 ноября, будут восстанавливать обучение в очном режиме.
- Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.
- Заведения общественного питания будут работать только до 23:00. В заведениях должна быть наполняемость 50% и не более четырех человек за одним столиком, и расстояние 1,5 метра между столиками.
- Запрещены массовые сборы и дискотеки.
- Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только в определенное время – с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.
- Все водители общественного транспорта должны быть 100% вакцинированы. Приоритетная посадка в общественный транспорт только для учащихся.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 1 ноября в мире зафиксировали свыше 246 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
Аргентина открыла свои границы для иностранных туристов
Источник: Lonely Planet
Сегодня, 1 ноября, Аргентина открыла границы для иностранных туристов. Согласно решению правительства, туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут въехать в страну.
Невакцинированные туристы обязаны уйти на 7-дневный карантин. Также необходимо будет пройти 2 тестирования.
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От COVID-19 умерло более 5 миллионов человек
Источник: Medical Xpress
По состоянию на 1 ноября, общее количество умерших от COVID-19 превысило 5 миллионов. Это значительно больше, чем от других вирусных эпидемий 20 и 21 веков. И это лишь официальная статистика. Поскольку во многих странах есть проблемы с тестированием, реальное число умерших может быть значительно выше.
Согласно заявлению ВОЗ, смертность от коронавируса в 2–3 раза выше официальных данных.
- К примеру, свиной грипп H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, унес жизни 18 500 человек. Это официальная статистика. По данным ученых, реальное число умерших может колебаться между 151 700 и 575 400.
- В 2002–2003 годах коронавирус SARS (тяжелый острый респираторный синдром), который также вспыхнул в Китае, убил 774 человека.
- Число жертв от COVID-19 чаще всего сравнивают с сезонным гриппом. Но ежегодно от него умирает от 290 000 до 650 000 человек по всему миру.
В ЮАР начинают исследование COVID-вакцины в таблетках
Источник: Medical Xpress
Израильская фармацевтическая компания Oramed заявила, что Южная Африка одобрила клинические испытания пероральной вакцины против COVID-19.
Вакцина в таблетках действительно удобный метод иммунизации, поскольку она не требует соблюдения особых температур. Кроме этого, это значительно упрощает способ ревакцинации.