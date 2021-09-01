Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2075 человек, среди больных – 153 ребенка и 52 медработника. В больницы госпитализировали 874 человека с симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле, еще вчера показатель госпитализации составлял 407 пациентов.
Стоит знать Насколько высок риск заражения коронавирусом от члена семьи
От осложнений коронавируса за минувшие сутки, к сожалению, умерли 44 человека. В то же время выздоровели – 925 человек.
За сутки лаборатории провели 63 401 тестирование на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 28 140,
- методом ИФА – 8 159,
- экспресс-тестами – 27 102.
COVID-19 в регионах: суточные показатели
- Киев – 268 случаев;
- Винницкая область – 34 случая;
- Волынская область – 35 случаев;
- Днепропетровская область – 108 случаев;
- Донецкая область – 139 случаев;
- Житомирская область – 63 случая;
- Закарпатская область-24 случаев;
- Запорожская область – 58 случаев;
- Ивано-Франковская область – 81 случай;
- Киевская область – 70 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 115 случаев;
- Львовская область – 121 случай;
- Николаевская область – 33 случая;
- Одесская область – 103 случая;
- Полтавская область – 28 случаев;
- Ровенская область – 65 случаев;
- Сумская область – 43 случая;
- Тернопольская область – 73 случая;
- Харьковская область – 177 случаев;
- Херсонская область – 120 случаев;
- Хмельницкая область – 93 случая;
- Черкасская область – 49 случаев;
- Черновицкая область – 128 случаев;
- Черниговская область – 32 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Динамика вакцинации
Источник: МОЗ
Вакцинировали против коронавируса еще 157 049 людей, в частности, первую дозу получили 54 355 человек, вторую дозу – 102 694 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 5 413 772 человека из них получили одну дозу – 5 413 770 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцин – 3 825 401 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 9 239 171 прививку.
Учителя против вакцины
Источник: "Pro новости" на 24 канале
Нежелание вакцинироваться касается и педагогов. По госплану, должны были бы вакцинировать 80% учителей до 1 сентября. Зато привили лишь 50% педагогов, потому что сами учителя от вакцинации отказываются.
Что делать, если у ученика обнаружили симптомы COVID-19
Источник: Министерство Здравоохранения
Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию о том, что делать администрации школы или садика, если у ребенка выявят повышенную температуру или признаки коронавируса. Ученик с признаками COVID-19 должен сразу одеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Образование во время карантина
Источник: 24 канал
Сейчас в МОН планируют начать обучение с 1 сентября в очном формате, однако дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине. Так, школы, где будет вакцинировано более 80% учителей, смогут и при усиленном карантине работать в привычном формате.
Шкарлет призвал учителей вакцинироваться
Источник: Министерство образования и науки
Министр образования и науки Сергей Шкарлет призвал учителей, планирующих получить прививку против COVID-19, не медлить с этим. По его словам, статистика заболеваемости коронавирусом растет, и от каждого из нас зависит, будут ли работать школы очно и в дальнейшем.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру выявили более 217, 7 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных.
Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 39 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 640 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
Латвия признала украинские COVID-сертификаты
Источник: пресс-служба посольства Украины в Латвии
Украинские цифровые паспорта о вакцинации от COVID-19 стали совместимыми с системой признания сертификатов о вакцинации в Латвии. Ранее документы признали еще 2 страны Европейского Союза.
Что известно об украинских COVID-сертификатах / Инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
Еще один штамм коронавируса
Источник: ВОЗ
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли в мониторинговый список организации "колумбийский" штамм COVID-19 – Мю. В ведомстве его классифицировали, как несущий риски для глобальной системы здравоохранения.
Внимание Коронавирус мутирует гораздо быстрее: эксперты рассказали, как уберечься
В каких странах циркулируют опасные мутации
Источник: ВОЗ
Штамм коронавируса Дельта подтвердили уже в 170 странах мира. К слову, впервые его обнаружили в Индии. Штамм Альфа зафиксировали в 193 странах и территориях, а Бета – в 141 стране и территории, вариант Гама – в 91.