Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2075 человек, среди больных – 153 ребенка и 52 медработника. В больницы госпитализировали 874 человека с симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле, еще вчера показатель госпитализации составлял 407 пациентов.

Стоит знать Насколько высок риск заражения коронавирусом от члена семьи

От осложнений коронавируса за минувшие сутки, к сожалению, умерли 44 человека. В то же время выздоровели – 925 человек.

За сутки лаборатории провели 63 401 тестирование на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 28 140,

методом ИФА – 8 159,

экспресс-тестами – 27 102.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 288 371 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 1 сентября выздоровели 2 208 865 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 53 833 жителя страны.

COVID-19 в регионах: суточные показатели

Киев – 268 случаев;

Винницкая область – 34 случая;

Волынская область – 35 случаев;

Днепропетровская область – 108 случаев;

Донецкая область – 139 случаев;

Житомирская область – 63 случая;

Закарпатская область-24 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 81 случай;

Киевская область – 70 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 115 случаев;

Львовская область – 121 случай;

Николаевская область – 33 случая;

Одесская область – 103 случая;

Полтавская область – 28 случаев;

Ровенская область – 65 случаев;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 73 случая;

Харьковская область – 177 случаев;

Херсонская область – 120 случаев;

Хмельницкая область – 93 случая;

Черкасская область – 49 случаев;

Черновицкая область – 128 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации

Источник: МОЗ

Вакцинировали против коронавируса еще 157 049 людей, в частности, первую дозу получили 54 355 человек, вторую дозу – 102 694 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 5 413 772 человека из них получили одну дозу – 5 413 770 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцин – 3 825 401 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 9 239 171 прививку.

Учителя против вакцины

Источник: "Pro новости" на 24 канале

Нежелание вакцинироваться касается и педагогов. По госплану, должны были бы вакцинировать 80% учителей до 1 сентября. Зато привили лишь 50% педагогов, потому что сами учителя от вакцинации отказываются.

Что делать, если у ученика обнаружили симптомы COVID-19

Источник: Министерство Здравоохранения

Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию о том, что делать администрации школы или садика, если у ребенка выявят повышенную температуру или признаки коронавируса. Ученик с признаками COVID-19 должен сразу одеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Образование во время карантина

Источник: 24 канал

Сейчас в МОН планируют начать обучение с 1 сентября в очном формате, однако дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине. Так, школы, где будет вакцинировано более 80% учителей, смогут и при усиленном карантине работать в привычном формате.

Шкарлет призвал учителей вакцинироваться

Источник: Министерство образования и науки

Министр образования и науки Сергей Шкарлет призвал учителей, планирующих получить прививку против COVID-19, не медлить с этим. По его словам, статистика заболеваемости коронавирусом растет, и от каждого из нас зависит, будут ли работать школы очно и в дальнейшем.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 217, 7 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 39 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 640 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Важно! К концу 2021 года от коронавируса могут умереть еще 236 тысяч человек. По крайней мере так прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения.

Латвия признала украинские COVID-сертификаты

Источник: пресс-служба посольства Украины в Латвии

Украинские цифровые паспорта о вакцинации от COVID-19 стали совместимыми с системой признания сертификатов о вакцинации в Латвии. Ранее документы признали еще 2 страны Европейского Союза.