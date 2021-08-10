Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 781 случай инфицирования коронавирусом. Среди новых больных 37 детей и 28 медиков. В больницы были госпитализированы 335 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 24 пациентов. Зато 1390 человека выписали в связи с выздоровлением.

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За сутки в Украине провели 44 553 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 21 705,

методом ИФА – 7 698,

экспресс-тестами – 15 150.

Общая статистика По состоянию на 10 августа в Украине зарегистрировали 2 260 232 больных коронавирусом. 2 192 592 из них победили вирус. Но, к сожалению, 53 124 пациента умерли.

Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:

Киев – 167 случаев;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 25 случаев;

Донецкая область – 78 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 35 случаев;

Ровенская область – 19 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 13 случаев;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

На Черниговщине обнаружили 10 случаев Дельты

Источник: фейсбук Вячеслава Чауса

В Черниговской области обнаружили 10 случаев штамма коронавируса Дельта. Информации о пациентах пока нет.

Однако глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал жителей региона к соблюдению социальной дистанции, масочного режима и здравого смысла. Он напомнил, что в области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.

Есть три сценария: как в школах планируют начать обучение с 1 сентября

Источник: 24 канал

В Украине планируют, что дети с 1 сентября пойдут в школу. Минздрав прогнозирует три сценария: пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения.

Сейчас динамика заболеваемости повторяется почти один в один с летом 2020 года, поэтому в августе вспышку вируса не прогнозируют.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии болезнь обнаружили у более 203 миллионов человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 35,9 миллиона человек, по меньшей мере 617 тысяч – умерли.