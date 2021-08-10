Новости о коронавирусе 10 августа: новый пик смертности, в США массово болеют дети
Источник:24 канал
В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом, за сутки заразились почти 800 человек. В мире прогнозируют пик смертности вследствие коронавируса на сентябрь. Австрия одобрила четвертую вакцину против коронавируса. В США массово болеют дети. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 августа.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 781 случай инфицирования коронавирусом. Среди новых больных 37 детей и 28 медиков. В больницы были госпитализированы 335 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 24 пациентов. Зато 1390 человека выписали в связи с выздоровлением.
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За сутки в Украине провели 44 553 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 21 705,
- методом ИФА – 7 698,
- экспресс-тестами – 15 150.
Общая статистика
По состоянию на 10 августа в Украине зарегистрировали 2 260 232 больных коронавирусом. 2 192 592 из них победили вирус. Но, к сожалению, 53 124 пациента умерли.
Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:
- Киев – 167 случаев;
- Винницкая область – 29 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 25 случаев;
- Донецкая область – 78 случаев;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 12 случаев;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 34 случая;
- Львовская область – 34 случая;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 62 случая;
- Полтавская область – 35 случаев;
- Ровенская область – 19 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 13 случаев;
- Харьковская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 19 случаев;
- Хмельницкая область – 35 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 15 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
На Черниговщине обнаружили 10 случаев Дельты
Источник: фейсбук Вячеслава Чауса
В Черниговской области обнаружили 10 случаев штамма коронавируса Дельта. Информации о пациентах пока нет.
Однако глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал жителей региона к соблюдению социальной дистанции, масочного режима и здравого смысла. Он напомнил, что в области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.
Есть три сценария: как в школах планируют начать обучение с 1 сентября
Источник: 24 канал
В Украине планируют, что дети с 1 сентября пойдут в школу. Минздрав прогнозирует три сценария: пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения.
Сейчас динамика заболеваемости повторяется почти один в один с летом 2020 года, поэтому в августе вспышку вируса не прогнозируют.
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии болезнь обнаружили у более 203 миллионов человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 35,9 миллиона человек, по меньшей мере 617 тысяч – умерли.
В США массово болеют дети
Источник: АВС News
Соединенные Штаты информируют о тревожной тенденции – коронавирусом все больше болеют дети и подростки. В результате больницы переполнены. Резкий скачок заболеваемости зафиксировали после того, как дети стали возвращаться в школу.
Хотя серьезные последствия коронавируса, к счастью, мало распространены среди детей, однако эксперты говорят, что тенденция вызывает беспокойство.
Австралия одобрила четвертую вакцину против коронавируса
Источник: правительство Австралии
В Австралии одобрили препарат Spikevax, который производит компания Moderna – это уже четвертая вакцина против коронавируса, которую одобрили в стране.
Известно, что вакцину будут использовать для иммунизации детей и подростков. Но решение правительства об использовании препарата в этой возрастной группе будет сообщено отдельно.
В мире прогнозируют новый пик смертности от COVID-19
Источник: Institute for Health Metrics and Evaluation
Ученые прогнозируют, что скоро в мире будет новый пик смертности от коронавируса. В частности из-за распространения штамма коронавируса Дельта.
Специалисты считают, что новый пик смертности от COVID-19 придется на начало сентября. Зато общее количество смертей от COVID-19 в мире достигнет 5,3 миллиона человек до декабря 2021 года.
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