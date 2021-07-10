Новости о коронавирусе 10 июля: какая вакцина неэффективна против Дельты, еще один штамм

В Украине коронавирусом заболели более 500 человек – ситуация с заболеваемостью достаточно стабильна. В то же время темпы вакцинации в стране значительно выросли, в течение минувших суток в стране зарегистрировали наибольшее количество людей, которым провели прививки. В Нидерландах ухудшилась ситуация – заболеваемость в шесть раз выше, чем на прошлой неделе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в У

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 507 человек, из них 41 ребенок и 33 медработника. От осложнений коронавируса умерли 20 больных. В больницы были госпитализированы 364 пациентов – они нуждались в медицинском наблюдении.

Днем ранее Новости о коронавирусе 9 июля: рекорд прививок в Украине, спрей-вакцина от COVID-19

заболели 2 240 753 человека;

выздоровели 2 176 919 человек;

от осложнений умерли 52 592 человека.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 150 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 4 случая;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 47 случаев;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 16 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 29 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черкасская область – 11 случаев;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей

Источник: Минздрав

За сутки пятницы, 9 июля, прививки против коронавируса получили 114 660 человек – больше всего от начала прививочной кампании. В частности, одну дозу получили 53 820 человек, две дозы, а потому полную защиту против коронавируса – 60 840 человек.



Актуальная статистика вакцинации в Украине / Инфографика Минздрава

Всего в Украине привито 2 277 228 человек, из них 1 дозу получили 2 277 226 человек.Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы – 1 143 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок.Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью 24 каналу рассказал об эффективности вакцин и угрозе распространения штамма Дельта. Подробно читайте здесь

Михаил Радуцкий в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО

По состоянию на 10 июля в мире зарегистрировано более 186 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4 миллионов больных. В то же время около 122 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.

В Нидерландах заболеваемость выросла в 6 раз

Источник: NL Times

Власть Нидерландов с 10 июля решила усилить карантинные ограничения. Некоторые запрета пришлось ввести снова из-за распространения штамма коронавируса Дельта.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что усиление карантина – вынужденный шаг. Он подчеркнул, что сейчас уровень заболеваемости в стране стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма Дельта.

К слову, за прошедшую неделю в Нидерландах заболеваемость коронавирусом выросла в 6 раз. Еще в начале месяца количество больных в стране не превышало 1000 человек в сутки. Сейчас в Нидерландах фиксируют более 6000 новых случаев каждый день.

Мальту закроют для туристов, которые невакцинированы

Источник: Times of Malta

Правительство Мальты решило закрыть границы для невакцинированных путешественников. Это касается как туризма, так и языковых школ. Причиной является рост количества больных коронавирусом на 5 раз за последние 10 дней.

К слову, украинцам пока попасть на Мальту не удастся.

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Исследования о коронавирусе

Ученые нашли еще один штамм коронавируса – калифорнийский

Источник: New York Post

Новое исследование показывает, что имеющиеся вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными против еще одного штамма. Вариант впервые зафиксировали в Калифорнии, штамм называется Эпсилон.

Новый вариант имеет 3 мутации белка с шипами, которые он использует для ослабления действия имеющихся вакцин до 70%.

Sinovac неэффективна против штамма Дельта

! Также ученые зафиксировали, что в одном из белков-шипов– это опять же свидетельствует о том, что защита от вакцин может быть значительно ниже.

Источник: Thaipbsworld

Китайская вакцина Sinovac не может полностью противодействовать опасному штамму коронавируса Дельта. К такому выводу пришли ученые из Таиланда.

Ученые установили, что две дозы Sinovac в среднем повышают уровень антител к 80 – 90%. Зато полная иммунизация британской вакциной Oxford / AstraZeneca способна увеличить уровень нейтрализующих антител до свыше 90% против штамма Дельта.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала