Новости о коронавирусе 10 июля: какая вакцина неэффективна против Дельты, еще один штамм
Источник:24 канал
В Украине коронавирусом заболели более 500 человек – ситуация с заболеваемостью достаточно стабильна. В то же время темпы вакцинации в стране значительно выросли, в течение минувших суток в стране зарегистрировали наибольшее количество людей, которым провели прививки. В Нидерландах ухудшилась ситуация – заболеваемость в шесть раз выше, чем на прошлой неделе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в У
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 507 человек, из них 41 ребенок и 33 медработника. От осложнений коронавируса умерли 20 больных. В больницы были госпитализированы 364 пациентов – они нуждались в медицинском наблюдении.
Днем ранее Новости о коронавирусе 9 июля: рекорд прививок в Украине, спрей-вакцина от COVID-19За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели 2 240 753 человека;
- выздоровели 2 176 919 человек;
- от осложнений умерли 52 592 человека.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- г. Киев – 150 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 22 случая;
- Донецкая область – 29 случаев;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 4 случая;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 47 случаев;
- Кировоградская область – 11 случаев;
- Луганская область – 16 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 13 случаев;
- Одесская область – 29 случаев;
- Полтавская область – 8 случаев;
- Ровненская область – 11 случаев;
- Сумская область – 9 случаев;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 40 случаев;
- Херсонская область – 13 случаев;
- Хмельницкая область – 7 случаев;
- Черкасская область – 11 случаев;
- Черновицкая область – 7 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей
Источник: Минздрав
За сутки пятницы, 9 июля, прививки против коронавируса получили 114 660 человек – больше всего от начала прививочной кампании. В частности, одну дозу получили 53 820 человек, две дозы, а потому полную защиту против коронавируса – 60 840 человек.Прививочная кампания состоянию на 10 июля:
Всего в Украине привито 2 277 228 человек, из них 1 дозу получили 2 277 226 человек.
Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы – 1 143 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок.
Обратите внимание! Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью 24 каналу рассказал об эффективности вакцин и угрозе распространения штамма Дельта. Подробно читайте здесь.
Актуальная статистика вакцинации в Украине / Инфографика Минздрава
Михаил Радуцкий в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО
По состоянию на 10 июля в мире зарегистрировано более 186 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4 миллионов больных. В то же время около 122 миллионов пациентов выздоровели.
Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.
В Нидерландах заболеваемость выросла в 6 раз
Источник: NL Times
Власть Нидерландов с 10 июля решила усилить карантинные ограничения. Некоторые запрета пришлось ввести снова из-за распространения штамма коронавируса Дельта.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что усиление карантина – вынужденный шаг. Он подчеркнул, что сейчас уровень заболеваемости в стране стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма Дельта.
К слову, за прошедшую неделю в Нидерландах заболеваемость коронавирусом выросла в 6 раз. Еще в начале месяца количество больных в стране не превышало 1000 человек в сутки. Сейчас в Нидерландах фиксируют более 6000 новых случаев каждый день.
Мальту закроют для туристов, которые невакцинированы
Источник: Times of Malta
Правительство Мальты решило закрыть границы для невакцинированных путешественников. Это касается как туризма, так и языковых школ. Причиной является рост количества больных коронавирусом на 5 раз за последние 10 дней.
К слову, украинцам пока попасть на Мальту не удастся.
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Исследования о коронавирусе
Ученые нашли еще один штамм коронавируса – калифорнийский
Источник: New York Post
Новое исследование показывает, что имеющиеся вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными против еще одного штамма. Вариант впервые зафиксировали в Калифорнии, штамм называется Эпсилон.
Новый вариант имеет 3 мутации белка с шипами, которые он использует для ослабления действия имеющихся вакцин до 70%.Важно! Также ученые зафиксировали, что в одном из белков-шипов мутация ослабила 14 из 34 безопасных для вакцинации антител – это опять же свидетельствует о том, что защита от вакцин может быть значительно ниже.
Sinovac неэффективна против штамма Дельта
Источник: Thaipbsworld
Китайская вакцина Sinovac не может полностью противодействовать опасному штамму коронавируса Дельта. К такому выводу пришли ученые из Таиланда.
Ученые установили, что две дозы Sinovac в среднем повышают уровень антител к 80 – 90%. Зато полная иммунизация британской вакциной Oxford / AstraZeneca способна увеличить уровень нейтрализующих антител до свыше 90% против штамма Дельта.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала