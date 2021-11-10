Новости о коронавирусе в Украине
Суточная статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 539 детей и 529 медработников.
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В больницы госпитализировали 5 696 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов. В то же время выздоровели 16 277 жителей страны.
Темпы тестирования
За вчерашний день в стране провели 146 589 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:
- методом ПЦР – 69 627,
- методом ИФА – 19 681,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- Киев – 1 740 случаев;
- Винницкая область – 673 случая;
- Волынская область – 720 случаев;
- Днепропетровская область – 1 792 случая;
- Донецкая область – 1 210 случаев;
- Житомирская область – 631 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 1 123 случая;
- Ивано-Франковская область – 694 случая;
- Киевская область – 1 016 случаев;
- Кировоградская область – 113 случаев;
- Луганская область – 606 случаев;
- Львовская область – 1 021 случай;
- Николаевская область – 1 067 случаев;
- Одесская область – 1 572 случая;
- Полтавская область – 1 591 случай;
- Ровненская область – 1 037 случаев;
- Сумская область – 867 случаев;
- Тернопольская область – 482 случая;
- Харьковская область – 1 719 случаев;
- Херсонская область – 521 случай;
- Хмельницкая область – 1 141 случай;
- Черкасская область – 800 случаев;
- Черновицкая область – 387 случаев;
- Черниговская область – 357 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Общие темпы распространения COVID-19
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 3 130 772 человека. По состоянию на 10 ноября выздоровели 2 553 842 пациента.
От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 74 206 больных.
Всего в стране провели 14 999 766 ПЦР-тестов на COVID-19.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала
COVID-вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 9 ноября, в Минздраве отчитались за проведение 267 401 прививки против COVID-19. Так, первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек, следовательно они завершили процесс вакцинации.
Вакцинацию проводили 1 105 мобильных бригад по иммунизации, 3 202 пункта прививки и 423 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации против СOVID-19
С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек:
- из них получили одну дозу – 11 697 384 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
Всего проведено 19 852 176 прививок.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные,
– подчеркнули в Минздраве.
Какими препаратами иммунизировали украинцев:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 718 258,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,
- AstraZeneca – 1 478 710,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Отстранение от работы без прививки против COVID-19
Источник: 24 канал
В Украине 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Согласно ему, всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения заработной платы.
Документ вызвал немалые споры в соцсетях. Однако эксперты отметили, что государство берет на себя конституционную обязанность защитить людей и делает так, чтобы дети имели право на образование, а чиновники могли выполнять обязательства, взятые на себя.
Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины
Источник: Минздрав
Если вы пропустили рекомендуемый срок введения какой-либо прививки против коронавируса, обратитесь в пункт вакцинации как можно скорее, чтобы сделать инъекцию. Даже несвоевременная иммунизация засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости его повторения сначала.
Больше здесь Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины против коронавируса
В НАН спрогнозировали распространение коронавируса
Источник: НАН Украины
В Украине, скорее всего, прошел пик заболеваемости COVID-19. На это указывает снижение количества новых заражений.
Во Львовском роддоме откроют пункт вакцинации для беременных
Источник: Львовский горсовет
Количество временных пунктов вакцинации во Львове продолжает увеличиваться. Вскоре еще один откроют в городском клиническом родильном доме № 1 на улице Мечникова. Беременные и роженицы смогут вакцинироваться против коронавируса сразу в роддоме – без очередей и под наблюдением врача. Прививки будут делать препаратом компании Pfizer.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
В полиции озвучили свою позицию по "ковидной амнистии"
Джерело: Нацполиция
Полиция выступает за то, чтобы не все смогли получить "ковидную амнистию". Они считают, что перед законом таки должны отвечать люди, которые изготовили, реализовали или использовали поддельный COVID-сертификат.
Как непривитые львовяне обходят в ТРЦ красную зону
Источник: 24 канал
Во Львове более недели действуют усиленные карантинные ограничения. С тех пор "лучший друг" каждого сознательного львовского жителя – QR-код приложения "Дия" или обычная бумажная справка о вакцинации. Между тем в торговые центры можно зайти без ограничений. Однако для того, чтобы попасть в какой-либо магазин, надо показать на входе справку о полной вакцинации или же QR-код в приложении "Дия".
В Киеве могут остановить транспорт
Источник: 24 канал
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает вероятности введения тотальных запретов в столице. Это произойдет, если ситуация с распространением COVID-19 в городе не будет улучшаться.
Ситуация с COVID-19 в Киеве серьезно ухудшается
Источник: 24 канал
Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве постоянно и стремительно ухудшается. Если она не изменится, власти города могут пойти на более строгие ограничения и ввести жесткий локдаун.
Смотрите видео брифинга Виталия Кличко по ситуации с COVID-19 в Киеве:
Во Львове возобновили очное обучение для учеников младших классов
Источник: фейсбук Андрея Садового
Во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Еще две страны ЕС сохранили условия въезда для украинцев
Источник: твитер Дмитрия Кулебы
Евросоюз недавно добавил Украину в "красный список" стран. Однако Эстония и Хорватия решили не закрывать границы для наших граждан.
Когда 1 – 4 классы в Киеве вернутся к очному обучению
Источник: "Обозреватель"
Учеников 1 – 4 классов школ в Киеве могут вернуть в очный режим обучения уже с понедельника, 15 ноября. Но для этого должна стабилизироваться эпидемиологическая ситуация.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Worldometers
По состоянию на 10 ноября в мире зарегистрировали более 251 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Всего от болезни умерли 5 082 976 человек. В Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. Больше всего больных в Европе – в Великобритании, а в целом в мире – в США.
Среднесуточное количество случаев заболевания за последние 3 месяца снизилось на 36%. Однако штаммом Дельта продолжают заражаться 50 миллионов человек каждые 90 дней.
В ВОЗ говорят, что нужно вакцинировать детей
Источник: La Vanguardia
В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Эксперты отмечают, что именно учебные заведения являются движущей силой эпидемии и добавляют, что надо начинать вакцинировать детей.
Условие завершения пандемии коронавируса
Источник: La Vanguardia
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что окончание пандемии коронавируса состоится при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.
Важно Moderna запросила у ЕС разрешение на вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 лет
Девочка выиграла суд у отца-антивакцинатора
Источник: Livesicilia
16-летняя девушка из итальянского города Палермо выиграла в суде дело против своего отца-антивакцинатора, который не позволял ей привиться от COVID-19.
Грузия введет систему "зеленых пропусков"
Источник: Эхо Кавказа
Грузия приняла решение ввести так называемые "зеленые паспорта". Они нужны для посещения общественных мест. Требование начнет действовать с 1 декабря 2021 года и будет распространяться на граждан Грузии и туристов в возрасте от 18 лет.
Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила условия въезда для украинцев
Источник: твитер Дмитрия Кулебы
Кипр стал первой страной Евросоюза, которая не меняла правила въезда для украинских граждан. Это несмотря на то, что ранее ЕС удалил Украину из "зеленого списка".
У человека во второй раз обнаружили собачий коронавирус
Источник: Clinical Infectious Diseases
Исследовательская группа Университета Флориды заявила, что коронавирусы передаются между животными и людьми с большей скоростью, чем предполагалось ранее. Ранее в этом году команда сообщила о первом известном случае передачи коронавируса от свиней к людям. В своей новой работе исследователи обнаружили случай, когда собачий коронавирус заразил по крайней мере одного человека, посетившего Гаити в начале 2017 года.