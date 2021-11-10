Когда закончится пандемия, "ковидная амнистия": новости о коронавирусе 10 ноября

В ВОЗ могут объявить завершение пандемии при одном условии. Полиция выступает за то, чтобы не все смогли получить "ковидную амнистию". В Украине, скорее всего, прошел пик заболеваемости COVID-19. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 10 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Суточная статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 539 детей и 529 медработников.

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В больницы госпитализировали 5 696 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов. В то же время выздоровели 16 277 жителей страны.

Темпы тестирования

За вчерашний день в стране провели 146 589 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:

методом ПЦР – 69 627,

методом ИФА – 19 681,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев – 1 740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1 792 случая;

Донецкая область – 1 210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1 123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1 016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1 021 случай;

Николаевская область – 1 067 случаев;

Одесская область – 1 572 случая;

Полтавская область – 1 591 случай;

Ровненская область – 1 037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1 719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1 141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Общие темпы распространения COVID-19

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 3 130 772 человека. По состоянию на 10 ноября выздоровели 2 553 842 пациента.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 74 206 больных.

Всего в стране провели 14 999 766 ПЦР-тестов на COVID-19.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала

COVID-вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 9 ноября, в Минздраве отчитались за проведение 267 401 прививки против COVID-19. Так, первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек, следовательно они завершили процесс вакцинации.

Вакцинацию проводили 1 105 мобильных бригад по иммунизации, 3 202 пункта прививки и 423 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против СOVID-19

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек:

из них получили одну дозу – 11 697 384 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 19 852 176 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные,

– подчеркнули в Минздраве.

Какими препаратами иммунизировали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 718 258,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,

AstraZeneca – 1 478 710,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Отстранение от работы без прививки против COVID-19

Источник: 24 канал

В Украине 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Согласно ему, всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Документ вызвал немалые споры в соцсетях. Однако эксперты отметили, что государство берет на себя конституционную обязанность защитить людей и делает так, чтобы дети имели право на образование, а чиновники могли выполнять обязательства, взятые на себя.

Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины

Источник: Минздрав

Если вы пропустили рекомендуемый срок введения какой-либо прививки против коронавируса, обратитесь в пункт вакцинации как можно скорее, чтобы сделать инъекцию. Даже несвоевременная иммунизация засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости его повторения сначала.

Больше здесь Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины против коронавируса

В НАН спрогнозировали распространение коронавируса

Источник: НАН Украины

В Украине, скорее всего, прошел пик заболеваемости COVID-19. На это указывает снижение количества новых заражений.

Во Львовском роддоме откроют пункт вакцинации для беременных

Источник: Львовский горсовет

Количество временных пунктов вакцинации во Львове продолжает увеличиваться. Вскоре еще один откроют в городском клиническом родильном доме № 1 на улице Мечникова. Беременные и роженицы смогут вакцинироваться против коронавируса сразу в роддоме – без очередей и под наблюдением врача. Прививки будут делать препаратом компании Pfizer.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В полиции озвучили свою позицию по "ковидной амнистии"

Джерело: Нацполиция

Полиция выступает за то, чтобы не все смогли получить "ковидную амнистию". Они считают, что перед законом таки должны отвечать люди, которые изготовили, реализовали или использовали поддельный COVID-сертификат.

Как непривитые львовяне обходят в ТРЦ красную зону

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заговорил о "ковидной амнистии". Людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.

Источник: 24 канал

Во Львове более недели действуют усиленные карантинные ограничения. С тех пор "лучший друг" каждого сознательного львовского жителя – QR-код приложения "Дия" или обычная бумажная справка о вакцинации. Между тем в торговые центры можно зайти без ограничений. Однако для того, чтобы попасть в какой-либо магазин, надо показать на входе справку о полной вакцинации или же QR-код в приложении "Дия".

В Киеве могут остановить транспорт

Источник: 24 канал

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает вероятности введения тотальных запретов в столице. Это произойдет, если ситуация с распространением COVID-19 в городе не будет улучшаться.

Ситуация с COVID-19 в Киеве серьезно ухудшается

Источник: 24 канал

Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве постоянно и стремительно ухудшается. Если она не изменится, власти города могут пойти на более строгие ограничения и ввести жесткий локдаун.

За 9 ноября от инфекции в столице умерло рекордное количество людей. В статистику умерших внесли 73 человека.

Смотрите видео брифинга Виталия Кличко по ситуации с COVID-19 в Киеве:

Во Львове возобновили очное обучение для учеников младших классов

Источник: фейсбук Андрея Садового

Во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Еще две страны ЕС сохранили условия въезда для украинцев

Источник: твитер Дмитрия Кулебы

Евросоюз недавно добавил Украину в "красный список" стран. Однако Эстония и Хорватия решили не закрывать границы для наших граждан.

Когда 1 – 4 классы в Киеве вернутся к очному обучению

Источник: "Обозреватель"

Учеников 1 – 4 классов школ в Киеве могут вернуть в очный режим обучения уже с понедельника, 15 ноября. Но для этого должна стабилизироваться эпидемиологическая ситуация.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Worldometers

По состоянию на 10 ноября в мире зарегистрировали более 251 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Всего от болезни умерли 5 082 976 человек. В Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. Больше всего больных в Европе – в Великобритании, а в целом в мире – в США.

Среднесуточное количество случаев заболевания за последние 3 месяца снизилось на 36%. Однако штаммом Дельта продолжают заражаться 50 миллионов человек каждые 90 дней.

В ВОЗ говорят, что нужно вакцинировать детей

Источник: La Vanguardia

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Эксперты отмечают, что именно учебные заведения являются движущей силой эпидемии и добавляют, что надо начинать вакцинировать детей.

Условие завершения пандемии коронавируса

Источник: La Vanguardia

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что окончание пандемии коронавируса состоится при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.

Важно Moderna запросила у ЕС разрешение на вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 лет

Девочка выиграла суд у отца-антивакцинатора

Источник: Livesicilia

16-летняя девушка из итальянского города Палермо выиграла в суде дело против своего отца-антивакцинатора, который не позволял ей привиться от COVID-19.

Грузия введет систему "зеленых пропусков"

Источник: Эхо Кавказа

Грузия приняла решение ввести так называемые "зеленые паспорта". Они нужны для посещения общественных мест. Требование начнет действовать с 1 декабря 2021 года и будет распространяться на граждан Грузии и туристов в возрасте от 18 лет.

Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила условия въезда для украинцев

Источник: твитер Дмитрия Кулебы

Кипр стал первой страной Евросоюза, которая не меняла правила въезда для украинских граждан. Это несмотря на то, что ранее ЕС удалил Украину из "зеленого списка".

У человека во второй раз обнаружили собачий коронавирус

Источник: Clinical Infectious Diseases

Исследовательская группа Университета Флориды заявила, что коронавирусы передаются между животными и людьми с большей скоростью, чем предполагалось ранее. Ранее в этом году команда сообщила о первом известном случае передачи коронавируса от свиней к людям. В своей новой работе исследователи обнаружили случай, когда собачий коронавирус заразил по крайней мере одного человека, посетившего Гаити в начале 2017 года.