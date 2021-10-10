Новости о коронавирусе в Украине 10 октября
Коронавирус в Украине: за сутки в больницы госпитализировали более 3 тысяч человек
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 344 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 3712 человек. К сожалению, еще 162 пациентов умерли. Зато 2 581 человек выздоровел.
Днем ранее Новые побочные эффекты вакцин, в США всплеск воспалительного синдрома: новости о коронавирусе
Вчера в Украине провели 67 392 тестирования на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 35 671,
- методом ИФА – 5 434,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26287.
Всего по состоянию на 10 октября в Украине провели 13 253 584 исследований методом ПЦР.
Суточный прирост заболеваемости
- Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 202 случая;
- Волынская область – 197 случаев;
- Днепропетровская область – 838 случаев;
- Донецкая область – 819 случаев;
- Житомирская область – 607 случаев;
- Закарпатская область – 52 случая;
- Запорожская область – 836 случаев;
- Ивано-Франковская область – 220 случаев;
- Киевская область – 237 случаев;
- Кировоградская область – 105 случаев;
- Луганская область – 167 случаев;
- Львовская область – 468 случаев;
- Николаевская область – 339 случаев;
- Одесская область – 1010 случаев;
- Полтавская область – 174 случая;
- Ровненская область – 158 случаев;
- Сумская область – 452 случая;
- Тернопольская область – 406 случаев;
- Харьковская область – 1783 случая;
- Херсонская область – 567 случаев;
- Хмельницкая область – 526 случаев;
- Черкасская область – 169 случаев;
- Черновицкая область – 525 случаев;
- Черниговская область – 167 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
- За прошедшие сутки в Украине сделали 66 053 прививки против коронавируса. 34 183 человека получили первую дозу вакцины, зато полностью иммунизированы – 31 870 человек.
- С начала прививочной кампании привиты 7 529 596 жителей Украины. 7 529 594 из них получили первую дозу препарата. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 реципиентов (из них двое получили первую дозу за рубежом).
- Всего в стране провели 13 644 843 прививки.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В оранжевую зону могут отнести 16 регионов Украины
Источник: Минздрав
По состоянию на утро 10 октября 16 областей Украины имеют показатели распространения коронавируса, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. За минувшие сутки в этот перечень добавились еще 3 региона, зато 2 области вышли из него.
В оккупированном Крыму всплеск COVID-19: за сутки обнаружили рекордное количество больных
Источник: Стопкоронавирус.рф
В оккупированном Россией Крыму за сутки зарегистрировали 519 новых случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2. Это самое большое количество с начала пандемии.
К теме Украина непрерывно несется к новому локдауну
Новости о коронавирусе в мире 10 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
Всего в мире обнаружили более 237 миллионов больных COVID-19. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в США – более 44 млн. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
"Спутник V" ограничивает: россияне массово ездят в Сербию вакцинироваться Pfizer
Источник: AP
Российская вакцина не одобрена в большинстве стран ЕС и в США, но в РФ иммунизируют только отечественными препаратами. Поэтому, чтобы свободно путешествовать, россиянам приходится искать вакцину в других странах, в частности в Сербии.
В Израиле зафиксировали смерть от постковидного синдрома: умер подросток
Источник: The Jerusalem Post
В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток. Парню диагностировали PIMS – детский воспалительный мультисистемный синдром. Аден Джамала стал первым израильтянином, который умер от этой редкой болезни. Известно, что он не был вакцинирован против коронавируса.
В Латвии штурмуют пункты вакцинации из-за усиления карантина и режима ЧС
Источник: Delfi
В Латвии с 11 октября усиливают карантин и на 3 последующие месяцы вводят режим чрезвычайной ситуации. Из-за этого люди массово идут в пункты вакцинации. Вакцинация является добровольной, однако для работников общественного сектора она обязательна. Уже с 11 октября в стране начнут действовать новые ограничения, согласно которым для невакцинированных введут запрет на посещение супермаркетов и торговых центров. Исключением будут небольшие магазины с товарами первой необходимости.
Во время пандемии COVID-19 выросла смертность среди людей с психическими расстройствами
Источник: Medical Xpress
Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более 16 тысяч пациентов. Анализ свидетельствует о том, что во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными нарушениями.
Рост смертности среди людей с различными психическими болезнями:
- Согласно исследованию, количество смертей от COVID-19 среди людей с нарушением способности к обучению было в 9 раз выше, чем среди населения в целом.
- Среди людей с расстройствами пищевого поведения – почти в 5 раз.
- Среди людей с расстройствами личности и деменции – примерно в 4 раза.
- Среди людей с шизофренией – более чем втрое.
Исследования коронавируса
Между Альцгеймером и COVID-19 нашли взаимосвязь
Источник: EurekAlert
Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что Альцгеймер и коронавирус имеют одну общую черту – ген OAS1. Кроме того, ученые заметили схожие изменения в работе иммунной системы в результате двух этих заболеваний.