Смерть подростка от постковидного синдрома, рекорд в Крыму: новости о коронавирусе 10 октября

В оккупированном Крыму всплеск COVID-19: за сутки обнаружили рекордное количество больных. В оранжевую зону могут отнести 16 регионов Украины. В Израиле зафиксировали смерть от постковидного синдрома: умер подросток. Между Альцгеймером и COVID-19 нашли взаимосвязь. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 10 октября

Коронавирус в Украине: за сутки в больницы госпитализировали более 3 тысяч человек

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 344 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 3712 человек. К сожалению, еще 162 пациентов умерли. Зато 2 581 человек выздоровел.

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Вчера в Украине провели 67 392 тестирования на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 35 671,

методом ИФА – 5 434,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26287.

Всего по состоянию на 10 октября в Украине провели 13 253 584 исследований методом ПЦР.

Суточный прирост заболеваемости

Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 202 случая;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 838 случаев;

Донецкая область – 819 случаев;

Житомирская область – 607 случаев;

Закарпатская область – 52 случая;

Запорожская область – 836 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 237 случаев;

Кировоградская область – 105 случаев;

Луганская область – 167 случаев;

Львовская область – 468 случаев;

Николаевская область – 339 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 174 случая;

Ровненская область – 158 случаев;

Сумская область – 452 случая;

Тернопольская область – 406 случаев;

Харьковская область – 1783 случая;

Херсонская область – 567 случаев;

Хмельницкая область – 526 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 525 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 541 257 больных коронавирусом. 2 290 427 из них уже выздоровели. Но 58 493 пациенты, к сожалению, умерли.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки в Украине сделали 66 053 прививки против коронавируса. 34 183 человека получили первую дозу вакцины, зато полностью иммунизированы – 31 870 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 529 596 жителей Украины. 7 529 594 из них получили первую дозу препарата. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 реципиентов (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 644 843 прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В оранжевую зону могут отнести 16 регионов Украины

Источник: Минздрав

По состоянию на утро 10 октября 16 областей Украины имеют показатели распространения коронавируса, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. За минувшие сутки в этот перечень добавились еще 3 региона, зато 2 области вышли из него.

В оккупированном Крыму всплеск COVID-19: за сутки обнаружили рекордное количество больных

Источник: Стопкоронавирус.рф

В оккупированном Россией Крыму за сутки зарегистрировали 519 новых случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2. Это самое большое количество с начала пандемии.

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Новости о коронавирусе в мире 10 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире обнаружили более 237 миллионов больных COVID-19. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в США – более 44 млн. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

"Спутник V" ограничивает: россияне массово ездят в Сербию вакцинироваться Pfizer

Источник: AP

Российская вакцина не одобрена в большинстве стран ЕС и в США, но в РФ иммунизируют только отечественными препаратами. Поэтому, чтобы свободно путешествовать, россиянам приходится искать вакцину в других странах, в частности в Сербии.

В Израиле зафиксировали смерть от постковидного синдрома: умер подросток

Источник: The Jerusalem Post

В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток. Парню диагностировали PIMS – детский воспалительный мультисистемный синдром. Аден Джамала стал первым израильтянином, который умер от этой редкой болезни. Известно, что он не был вакцинирован против коронавируса.

В Латвии штурмуют пункты вакцинации из-за усиления карантина и режима ЧС

Источник: Delfi

В Латвии с 11 октября усиливают карантин и на 3 последующие месяцы вводят режим чрезвычайной ситуации. Из-за этого люди массово идут в пункты вакцинации. Вакцинация является добровольной, однако для работников общественного сектора она обязательна. Уже с 11 октября в стране начнут действовать новые ограничения, согласно которым для невакцинированных введут запрет на посещение супермаркетов и торговых центров. Исключением будут небольшие магазины с товарами первой необходимости.

Во время пандемии COVID-19 выросла смертность среди людей с психическими расстройствами

Источник: Medical Xpress

Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более 16 тысяч пациентов. Анализ свидетельствует о том, что во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными нарушениями.

Рост смертности среди людей с различными психическими болезнями:

Согласно исследованию, количество смертей от COVID-19 среди людей с нарушением способности к обучению было в 9 раз выше, чем среди населения в целом.

Среди людей с расстройствами пищевого поведения – почти в 5 раз.

Среди людей с расстройствами личности и деменции – примерно в 4 раза.

Среди людей с шизофренией – более чем втрое.

Исследования коронавируса

Между Альцгеймером и COVID-19 нашли взаимосвязь

Источник: EurekAlert

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что Альцгеймер и коронавирус имеют одну общую черту – ген OAS1. Кроме того, ученые заметили схожие изменения в работе иммунной системы в результате двух этих заболеваний.