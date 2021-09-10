Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки заболели коронавирусом 3 615 человек, в том числе 348 детей и 61 медработник. В больницы госпитализировали 1 056 больных с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 76 пациентов.
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В то же время выздоровели 1 310 человек. Суточные показатели заболеваемости несколько уменьшились, днем ранее выявили 3 663 случая заражения.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 406 случаев;
- Винницкая область – 98 случаев;
- Волынская область – 91 случай;
- Днепропетровская область – 196 случаев;
- Донецкая область – 110 случаев;
- Житомирская область – 112 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 165 случая;
- Ивано-Франковская область – 90 случаев;
- Киевская область – 162 случая;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область- – 109 случаев;
- Львовская область – 292 случая;
- Николаевская область – 69 случаев;
- Одесская область – 233 случая;
- Полтавская область – 70 случаев;
- Ровненская область – 110 случаев;
- Сумская область – 78 случаев;
- Тернопольская область – 147 случаев;
- Харьковская область – 341 случай;
- Херсонская область – 97 случаев;
- Хмельницкая область – 191 случай;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черновицкая область – 235 случаев;
- Черниговская область – 79 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Вакцинации в Украине
В течение суток, 9 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 173 615 людей, в частности, первую дозу получили 67 042 человека, вторую, то есть завершили иммунизацию – 106 573 людей.
Показатели госпитализации с COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 10 сентября в 3 регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы. Наихудшая ситуация на Львовщине, уже в течение долго времени в области высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. На втором месте Закарпатская область. Также внезапно в этот список вошла Волынская область.
Карантин в Украине могут усилить
Источник: 24 канал
Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос о внесении изменения адаптивного карантина.
Перейдут ли школы Львова на дистанционное обучение
Источник: Львовский горсовет
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, правительство не будет вводить в областях противоэпидемические меры желтой зоны. По словам главного педагога Львова Зоряны Довганик, все школьники пока будут учиться очно. О переходе на полноформатное дистанционное обучение пока не говорится.
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Рекордный рост на Львовщине
Источник: 24 канал
Во Львовской области фиксируют рекордный рост новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки, 9 сентября, недуг обнаружили у 292 человек.
В нескольких школах Николаева обнаружили коронавирус
Источник: "Суспільне"
В Николаеве выявили случаи COVID-19 в 5 школах. Учеников нескольких классов перевели на самоизоляцию, поэтому они будут обучаться дистанционно.
Что делать, если у ученика обнаружили коронавирус?Ученик с признаками COVID-19 должен сразу надеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещение. Учитель должен сообщить администратору школы, а школа – родителям. Затем нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию до получения результатов тестов.
Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Подтверждает – ученики должны перейти на дистанционку на две недели.
Учителя отказываются от вакцинации
Источник: РБК-Украина
В Ивано-Франковской области от вакцинации отказались более 12 тысяч педагогов, а это более 32% от общего их количества. Не стимулирует учителей даже то, что за вакцинацию можно получить премию в тысячу гривен.
Новости о коронавирусе в мире 10 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 10 сентября в мире официально сообщили о более 223 миллионах случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 654 тысяч американцев.
Первая страна Евросоюза отменила все коронавирусные ограничения
Источник: Politico
Дания стала первой страной в ЕС, которая сняла все ограничения, введенные из-за COVID-19. Ее жители возвращаются к темпу жизни, который был перед пандемией.
В Израиле жалуются, что хасиды возвращаются из Умани с фальшивыми тестами
Источник: Ynet
Сотни паломников-хасидов вернулись в Израиль с празднования в Умани Рош ха-Шана. У части из них обнаружили поддельные тесты на коронавирус. В частности, 13 студентов ешив полиция Израиля задержала после возвращения из Умани с фальшивыми справками о негативном тесте на коронавирус.
ЕС вернул ограничения на въезд из 6 стран
Источник: Евросовет
Евросоюз пересмотрел список стран, граждане которых могут путешествовать по территории ЕС без дополнительных ограничений. Из перечня исключили Армению, Азербайджан, Албанию,
Бруней-Даруссалам, Японию, Сербию.
В Японии обнаружили штамм Эта
Источник: NHK
Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране подтвердили 18 случаев заражения вариантом коронавирус Эта. Это первые случаи заболевания этим штаммом в стране.
Исследования коронавируса
105 факторов, которые повышают или снижают риск заражения COVID-19
Ученым удалось выделить 105 различных факторов, в том числе самых неожиданных, которые могут потенциально влиять на вероятность инфицирования или наоборот оказывать защитный эффект. Некоторые из них хорошо известны: например, высокий индекс массы тела. Однако были и неожиданные открытия: например, высокие мужчины с большим весом имели повышенный риск заражения по сравнению с низкорослыми с нормальным весом.
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Насколько высок риск заражения коронавирусом в общественном туалете
Общественный туалет считается зоной повышенного риска заражения COVID-19. Самый большой обзор исследований о вероятности передачи вирусов и бактерий в уборных показал, что эти страхи сильно преувеличены даже учеными.