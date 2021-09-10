Карантин в Украине, штамм Эта в Японии: новости о коронавирусе 10 сентября

Карантин в Украине могут вскоре усилить. В Японии обнаружили почти 20 случаев штамма Эта. Ученые назвали 105 факторов, которые повышают или снижают риск заражения COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки заболели коронавирусом 3 615 человек, в том числе 348 детей и 61 медработник. В больницы госпитализировали 1 056 больных с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 76 пациентов.

К теме Время позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

В то же время выздоровели 1 310 человек. Суточные показатели заболеваемости несколько уменьшились, днем ранее выявили 3 663 случая заражения.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 406 случаев;

Винницкая область – 98 случаев;

Волынская область – 91 случай;

Днепропетровская область – 196 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 112 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 165 случая;

Ивано-Франковская область – 90 случаев;

Киевская область – 162 случая;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область- – 109 случаев;

Львовская область – 292 случая;

Николаевская область – 69 случаев;

Одесская область – 233 случая;

Полтавская область – 70 случаев;

Ровненская область – 110 случаев;

Сумская область – 78 случаев;

Тернопольская область – 147 случаев;

Харьковская область – 341 случай;

Херсонская область – 97 случаев;

Хмельницкая область – 191 случай;

Черкасская область – 99 случаев;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 79 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 2 310 554 случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на 10 сентября 2 218 873 выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 251 человек.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Вакцинации в Украине

В течение суток, 9 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 173 615 людей, в частности, первую дозу получили 67 042 человека, вторую, то есть завершили иммунизацию – 106 573 людей.

Справка. С начала вакцинальной кампании привито 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 10 407 825 прививок.

Показатели госпитализации с COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 10 сентября в 3 регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы. Наихудшая ситуация на Львовщине, уже в течение долго времени в области высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. На втором месте Закарпатская область. Также внезапно в этот список вошла Волынская область.

Карантин в Украине могут усилить

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос о внесении изменения адаптивного карантина.

Перейдут ли школы Львова на дистанционное обучение

Источник: Львовский горсовет

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, правительство не будет вводить в областях противоэпидемические меры желтой зоны. По словам главного педагога Львова Зоряны Довганик, все школьники пока будут учиться очно. О переходе на полноформатное дистанционное обучение пока не говорится.

Актуально Во избежание падения уровня антител против Дельта: Sinovac нужно три дозы

Рекордный рост на Львовщине

Источник: 24 канал

Во Львовской области фиксируют рекордный рост новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки, 9 сентября, недуг обнаружили у 292 человек.

В нескольких школах Николаева обнаружили коронавирус

Источник: "Суспільне"

В Николаеве выявили случаи COVID-19 в 5 школах. Учеников нескольких классов перевели на самоизоляцию, поэтому они будут обучаться дистанционно.

Что делать, если у ученика обнаружили коронавирус?



Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Подтверждает – ученики должны перейти на дистанционку на две недели. Ученик с признаками COVID-19 должен сразу надеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещение. Учитель должен сообщить администратору школы, а школа – родителям. Затем нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию до получения результатов тестов.Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Подтверждает – ученики должны перейти на дистанционку на две недели.

Учителя отказываются от вакцинации

Источник: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области от вакцинации отказались более 12 тысяч педагогов, а это более 32% от общего их количества. Не стимулирует учителей даже то, что за вакцинацию можно получить премию в тысячу гривен.

Новости о коронавирусе в мире 10 сентября

Статистика заболеваемости

Всего в регионе вакцинировали от коронавируса лишь 10 332 (28%) работника сферы образования.

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 10 сентября в мире официально сообщили о более 223 миллионах случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 654 тысяч американцев.

Первая страна Евросоюза отменила все коронавирусные ограничения

Источник: Politico

Дания стала первой страной в ЕС, которая сняла все ограничения, введенные из-за COVID-19. Ее жители возвращаются к темпу жизни, который был перед пандемией.

В Израиле жалуются, что хасиды возвращаются из Умани с фальшивыми тестами

Источник: Ynet

Сотни паломников-хасидов вернулись в Израиль с празднования в Умани Рош ха-Шана. У части из них обнаружили поддельные тесты на коронавирус. В частности, 13 студентов ешив полиция Израиля задержала после возвращения из Умани с фальшивыми справками о негативном тесте на коронавирус.

ЕС вернул ограничения на въезд из 6 стран

Источник: Евросовет

Евросоюз пересмотрел список стран, граждане которых могут путешествовать по территории ЕС без дополнительных ограничений. Из перечня исключили Армению, Азербайджан, Албанию,

Бруней-Даруссалам, Японию, Сербию.

В Японии обнаружили штамм Эта

Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Источник: NHK

Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране подтвердили 18 случаев заражения вариантом коронавирус Эта. Это первые случаи заболевания этим штаммом в стране.

Исследования коронавируса

105 факторов, которые повышают или снижают риск заражения COVID-19

Ученым удалось выделить 105 различных факторов, в том числе самых неожиданных, которые могут потенциально влиять на вероятность инфицирования или наоборот оказывать защитный эффект. Некоторые из них хорошо известны: например, высокий индекс массы тела. Однако были и неожиданные открытия: например, высокие мужчины с большим весом имели повышенный риск заражения по сравнению с низкорослыми с нормальным весом.

Больше здесь Назвали 105 факторов, которые повышают или снижают риск заражения COVID-19

Насколько высок риск заражения коронавирусом в общественном туалете

Общественный туалет считается зоной повышенного риска заражения COVID-19. Самый большой обзор исследований о вероятности передачи вирусов и бактерий в уборных показал, что эти страхи сильно преувеличены даже учеными.