Новости о коронавирус 11 августа: в Украине продлили карантин, исследовали новый штамм Йота

Правительство продлило карантин в Украине к 1 октября. Ученые исследовали новый штамм Йота. Пандемия очень негативно влияет на психическое здоровье детей. Коронавирус во время беременности сильно повышает риск преждевременных родов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 августа.

Новые данные о коронавирусе в Украине 11 августа

Статистика заболеваемости в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1 122 больных коронавирусом. Среди новых больных 54 детей и 31 медик. В больницы госпитализировали 648 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 25 человек.

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Болезнь удалось побороть 1 160 украинцам.

За сутки в Украине провели 53 200 тестов на коронавирус:

методом ПЦР – 23 633;

методом ИФА – 8 963;

экспресс-тестами – 20 604.

За все время пандемии в Украине провели 11 582 812 ПЦР-тестирований.

Общие данные

Всего с начала пандемии в стране обнаружили 2 261 354 инфицированных коронавирусом. 2 193 752 пациента уже выздоровели, но 53 149 – умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 186 случаев;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 89 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 96 случаев;

Ивано-Франковская область – 32 случая;

Киевская область – 36 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 31 случай;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровненская область – 28 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 37 случаев;

Харьковская область – 81 случай;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 13 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Ученые назвали 2 области, в которых наиболее угрожающая ситуация с COVID-19

Источник: НАН Украины

Несмотря на то, что за последние сутки, 10 августа, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве, Запорожской и Донецкой областях, ученые Национальной академии наук Украины сообщили о наиболее угрожающей ситуации в двух других регионах. Говорится о Херсонской и Одесской областях. Ученые сообщили, что стремительно растет заболеваемость и в западных регионах на фоне низкого ее уровня.

Правительство продлило карантин в Украине до 1 октября

Источник: 24 канал

Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине адаптивного карантина. Ограничения будут действовать теперь минимум до начала октября. Но дополнительные ограничения внутри страны вводить пока не планируют.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 11 августа

Позорное неравенство, – ВОЗ о распределении COVID-вакцин в мире

Источник: Republicworld

Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на распределение вакцин против коронавируса в мире. В ведомстве заметили проблему неравенства. Они выразили сильное недовольство сложившейся ситуацией. Советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард обвинил в этой проблеме развитые страны мира. Он посоветовал 20 лидерам влиятельного сообщества "протянуть руку помощи другим странам".

Всех непривитых обязательно будут тестировать, но уже платно: в Германии новые правила передвижения

Источник: DW

Все жители Германии, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса, должны показывать результаты тестов для посещения мероприятий в закрытых помещениях. Такие нововведения начнут действовать с 23 августа и будут касаться всех, кроме детей.

Коронавирус в России: опять повторили рекорд суточной смертности

Источник: стопкоронавирус.рф

11 августа сообщили, что за минувшие сутки в России умерли 799 больных COVID-19. Это рекордный показатель суточной смертности, который фиксируется в России уже в четвертый раз.

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Исследования коронавируса

Заразнее и смертельнее: ученые исследовали новый штамм Йота

Источник: medRxiv

Штамм Йота способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 62 – 82% среди пожилых людей. Также он передается на 15 – 25% быстрее, чем другие известные мутации. Впервые этот вариант обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, с тех пор он распространился на 27 стран.

Депрессия и тревожные расстройства: пандемия очень негативно влияет на психическое здоровье детей

Источник: JAMA

COVID-19 негативное влияние не только на физическое здоровье людей во всем мире, он привел и к ухудшению ментального самочувствия. Но дети, пожалуй, больше всего страдают из-за пандемии. По оценкам ученых, во время пандемии коронавируса распространенность симптомов депрессии и тревожности среди несовершеннолетних в среднем составляет 25,2% и 20,5% соответственно. Это в два раза больше, чем до пандемии: 12,9% распространенность депрессии и 11,6% – тревожности.

Коронавирус во время беременности сильно повышает риск преждевременных родов

Источник: Science Direct

По последним данным, у каждой десятой беременной или роженицы диагностируют COVID-19. По оценкам авторов исследования, заражение коронавирусом на любом этапе беременности повышает вероятность рождения ребенка на сроке до 32 недель на 60%. А риск преждевременных родов до 37 недель – на 40%.

Но самую большую угрозу коронавирусная инфекция представляет для пациенток, страдающих гипертонией, сахарным диабетом и ожирением – вероятность преждевременных родов в этой группе составила 160% по сравнению с женщинами без этих заболеваний и COVID-19.