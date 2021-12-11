Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки в Украине зафиксировали 10 133 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 2307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, скончались 446 пациентов. В свою очередь поправились – 25 861 человек.

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Количество новых больных в регионах:

  • Киев – 1203;
  • Винницкая область – 378;
  • Волынская область – 573;
  • Днепропетровская область – 566;
  • Донецкая область – 571;
  • Житомирская область - 214;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 513;
  • Ивано-Франковская область – 252;
  • Киевская область – 567;
  • Кировоградская область – 162;
  • Луганская область – 115;
  • Львовская область – 581;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 697;
  • Полтавская область – 597;
  • Ровенская область – 323;
  • Сумская область – 309;
  • Тернопольская область – 172;
  • Харьковская область – 328;
  • Херсонская область – 94;
  • Хмельницкая область – 274;
  • Черкасская область – 597;
  • Черновицкая область – 115;
  • Черниговская область – 280.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

Более 170 тысяч человек вакцинировали против COVID-19 в сутки

Источник: Минздрав

В Украине в течение суток пятницы вакцинировали против коронавируса около 170 тысяч человек. В частности, первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 112 561 человек.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 087 749 человек:

  • из них получили первую дозу вакцины – 14 087 747 человек,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798.

В общей сложности в стране проведено 26 452 547 прививок.

"Желтую" расширили, а "оранжевую" убавили

Источник: Минздрав

На 11 декабря в желтой зоне адаптивного карантина увеличилось количество областей. В настоящее время это самая большая карантинная зона, в которую входит 14 регионов. Вместо этого без изменений оставили красную зону адаптивного карантина, в ней все еще 10 областей.

Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика МОЗ

  • Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 11 декабря по стране составляет 366 на 100 тысяч населения.

В Киеве показатель – 556 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области – 600 и в Полтавской области – 599 на 100 тысяч населения.

  • Уровень госпитализаций по стране составляет 42,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций – 42,6 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 11 декабря превышен только в одной области — Хмельницкой, где он составляет 60,3.

Правила адаптивного карантину

Правила адаптивного карантина / Источник: МОЗ / Инфографика 24 канала

Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Источник: пресс-служба СБ

Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на помощь по вакцинации против COVID-19.

  • 120 миллионов долларов направят на закупку 16,5 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для вакцинации около 20% населения Украины.
  • Остальные средства будут направлены на популяризацию вакцинации, информационные технологии, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Новости о коронавирусе в мире 11 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 11 декабря в мире выявили более 269 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.

Новый тест определяет риск тяжелого течения COVID-19

Источник: WEFI

Разработали новый тест, который может указать на риски воспаления легких – ключевого показателя тяжелого течения коронавирусной болезни.