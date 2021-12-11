Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки в Украине зафиксировали 10 133 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 2307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, скончались 446 пациентов. В свою очередь поправились – 25 861 человек.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и победить
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 1203;
- Винницкая область – 378;
- Волынская область – 573;
- Днепропетровская область – 566;
- Донецкая область – 571;
- Житомирская область - 214;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 513;
- Ивано-Франковская область – 252;
- Киевская область – 567;
- Кировоградская область – 162;
- Луганская область – 115;
- Львовская область – 581;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 697;
- Полтавская область – 597;
- Ровенская область – 323;
- Сумская область – 309;
- Тернопольская область – 172;
- Харьковская область – 328;
- Херсонская область – 94;
- Хмельницкая область – 274;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 115;
- Черниговская область – 280.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
Более 170 тысяч человек вакцинировали против COVID-19 в сутки
Источник: Минздрав
В Украине в течение суток пятницы вакцинировали против коронавируса около 170 тысяч человек. В частности, первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 112 561 человек.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 087 749 человек:
- из них получили первую дозу вакцины – 14 087 747 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798.
В общей сложности в стране проведено 26 452 547 прививок.
"Желтую" расширили, а "оранжевую" убавили
Источник: Минздрав
На 11 декабря в желтой зоне адаптивного карантина увеличилось количество областей. В настоящее время это самая большая карантинная зона, в которую входит 14 регионов. Вместо этого без изменений оставили красную зону адаптивного карантина, в ней все еще 10 областей.
Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика МОЗ
- Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 11 декабря по стране составляет 366 на 100 тысяч населения.
В Киеве показатель – 556 на 100 тысяч населения.
Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области – 600 и в Полтавской области – 599 на 100 тысяч населения.
- Уровень госпитализаций по стране составляет 42,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень госпитализаций – 42,6 на 100 тысяч населения.
Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 11 декабря превышен только в одной области — Хмельницкой, где он составляет 60,3.
Правила адаптивного карантина / Источник: МОЗ / Инфографика 24 канала
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Источник: пресс-служба СБ
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на помощь по вакцинации против COVID-19.
- 120 миллионов долларов направят на закупку 16,5 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для вакцинации около 20% населения Украины.
- Остальные средства будут направлены на популяризацию вакцинации, информационные технологии, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.
Новости о коронавирусе в мире 11 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 11 декабря в мире выявили более 269 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.
Новый тест определяет риск тяжелого течения COVID-19
Источник: WEFI
Разработали новый тест, который может указать на риски воспаления легких – ключевого показателя тяжелого течения коронавирусной болезни.