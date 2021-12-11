Новый тест определяет тяжесть ковида, "желтую" зону расширили: новости о коронавирусе 11 декабря

В Украине заболеваемость коронавирусом стабилизировалась, в течение суток зафиксировали более 10 тысяч инфицированных. Зато выздоровели более 25 тысяч человек. Всемирный банк дополнительно выделил более 150 миллионов долларов на вакцинацию. Разработали новый тест, определяющий тяжелое течение заболевания. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки в Украине зафиксировали 10 133 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы госпитализировали 2307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, скончались 446 пациентов. В свою очередь поправились – 25 861 человек.

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Количество новых больных в регионах:

Киев – 1203;

Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область - 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ровенская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 553 817 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 11 декабря поправились 3 184 287 человек. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 90 789 жителей страны.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

Более 170 тысяч человек вакцинировали против COVID-19 в сутки

Источник: Минздрав

В Украине в течение суток пятницы вакцинировали против коронавируса около 170 тысяч человек. В частности, первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 112 561 человек.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 087 749 человек:

из них получили первую дозу вакцины – 14 087 747 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798.

В общей сложности в стране проведено 26 452 547 прививок.

"Желтую" расширили, а "оранжевую" убавили

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

Источник: Минздрав

На 11 декабря в желтой зоне адаптивного карантина увеличилось количество областей. В настоящее время это самая большая карантинная зона, в которую входит 14 регионов. Вместо этого без изменений оставили красную зону адаптивного карантина, в ней все еще 10 областей.

Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика МОЗ

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 11 декабря по стране составляет 366 на 100 тысяч населения.

В Киеве показатель – 556 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области – 600 и в Полтавской области – 599 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций по стране составляет 42,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций – 42,6 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 11 декабря превышен только в одной области — Хмельницкой, где он составляет 60,3.

Правила адаптивного карантина / Источник: МОЗ / Инфографика 24 канала

Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Источник: пресс-служба СБ

Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на помощь по вакцинации против COVID-19.

120 миллионов долларов направят на закупку 16,5 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для вакцинации около 20% населения Украины.

которых будет достаточно для вакцинации около 20% населения Украины. Остальные средства будут направлены на популяризацию вакцинации, информационные технологии, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Новости о коронавирусе в мире 11 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 11 декабря в мире выявили более 269 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.

Новый тест определяет риск тяжелого течения COVID-19

Источник: WEFI

Разработали новый тест, который может указать на риски воспаления легких – ключевого показателя тяжелого течения коронавирусной болезни.

, которые показывают влияние коронавируса и вируса гриппа H1N1 на разные части легких.