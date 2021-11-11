Новости о коронавирусе в Украине 11 ноября

Последняя статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 24 747 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали 4 778 человек с выраженными симптомами COVID-19 или подозрением на недуг. К сожалению, летальных случаев – 652. Между тем удалось побороть недуг 18 896 людям.

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Темпы тестирования украинцев

Осуществили 140 505 тестирований в сутки, в частности:

методом ПЦР – 67 341;

методом ИФА – 18 168

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 996.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550), Одесской (1 469) и Ивано-Франковской (1 454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2 002 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 694 случая;

Днепропетровская область – 1 999 случаев;

Донецкая область – 1 179 случаев;

Житомирская область – 956 случаев;

Закарпатская область – 466 случаев;

Запорожская область – 1 146 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 454 случая;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

Луганская область – 394 случая;

Львовская область – 1 253 случая;

Николаевская область – 903 случая;

Одесская область – 1 469 случаев;

Полтавская область – 1 327 случаев;

Ровненская область – 985 случаев;

Сумская область – 1 174 случая;

Тернопольская область – 603 случая;

Харьковская область – 1 550 случаев;

Херсонская область – 548 случаев;

Хмельницкая область – 1 089 случаев;

Черкасская область – 597 случаев;

Черновицкая область – 430 случаев;

Черниговская область – 680 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика: За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 155 519 больных, 2 572 738 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла жизни 74 857 украинцев.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

Уже 20 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине: какими препаратами

Источник: Минздрав

Вчера в Украине 277 097 людей вакцинировали против COVID-19. 147 344 человека получили первую дозу, а 129 753 – вторую. За все время вакцинальной кампании полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек. По меньшей мере одну дозу вакцины получили 11 844 728 человек.

Аж 17 "красных" регионов: Минздрав обновил карантинные зоны

Источник: Минздрав

Минздрав 11 ноября обновил перечень карантинных зон. Сейчас в Украине есть 17 "красных" регионов. Кроме того, сейчас в Украине есть 3 "желтых" региона, а также в списке "оранжевых" находятся 5 областей.

"Мы не выдержим, плюнем на все и уйдем": врач из Ровно эмоционально призвал вакцинироваться

Источник: TVRivne1

Главный врач Ровненской городской больницы Евгений Кучерук эмоционально обратился к украинцам. Медик призвал людей вакцинироваться и спасти себя, так как лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти. Кучерук подчеркнул, что медики уже не выдерживают нагрузки. По словам врача, когда в больнице есть 340 зараженных, чтобы им помочь, необходимо не меньше 600 медицинских работников.

Вакцинация от COVID-19 в Украине станет обязательной и для медиков: обновленный список Минздрава

Источник: брифинг Ляшко

Министерство здравоохранения планирует снова расширить перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. На этот раз в список хотят включить медиков.

Патологий не было: во Львове от COVID-19 умерли беременная и 29-летний мужчина

Источник: фейсбук Натальи Матолинец

Во Львове за сутки от коронавируса умерли двое молодых людей – беременная женщина и 29-летний мужчина. Известно, что никаких патологий у них не было. У женщины была первая беременность. Ребенок так и не родился. У нее были поражены все легкие от недуга. У парня тоже были "мертвые легкие". Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет, добавила медик. Матолинец также сообщила, что умершие не были вакцинированы.

К теме На фоне пандемии COVID-19 возможна вспышка и другой инфекции, – ВОЗ о новых угрозах

Новости о коронавирусе в мире 11 ноября

В мире в ближайшее время может возникнуть дефицит шприцев, – ВОЗ

Источник: Insider

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в 2022 году в мире может возникнуть нехватка от 1 до 2 миллиардов шприцев для вакцины против COVID-19, и это может задержать вакцинацию детей во всем мире.

Готовность страны к новым COVID-штаммам: Израиль проведет первые в мире учения

Источник: The Guardian

Израиль проведет национальные учения, чтобы проверить готовность страны к вспышке новых и летальных вариантов коронавируса. Такое произойдет впервые в мире. Как отмечается, во время учений проверят способность государственных ведомств и национальных агентств к реагированию на появление возможного варианта коронавируса Омега. Впрочем, уточнили, что в стране этот штамм пока не обнаружили.

Детей в Грузии будут вакцинировать от COVID-19 с 12 лет

Источник: Georgia Today

Грузинский Совет иммунизации разрешил вакцинировать детей с 12 лет. Несовершеннолетних будут иммунизировать препаратом Pfizer.

Вирус распространяется быстрее: во Франции предупредили о 5 волне коронавируса

Источник: LCI

Коронавирус в мире не отступает. Похоже, во Франции начинается уже пятая волна эпидемии COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Исследования коронавируса

Нашли ген, который вдвое повышает риск смерти от коронавируса: он есть не у всех

Источник: Bloomberg

Ученые Оксфордского университета обнаружили ген, который удваивает риск развития дыхательной недостаточности при коронавирусе и, как следствие, увеличивает вероятность смерти. Авторы исследования обнаружили, что ген LZTFL1 предотвращает нормальную реакцию клеток на вирус в дыхательных путях и легких. Ученые отмечают, что этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и всего у 15% европейцев. Это может объяснять более высокий уровень смертности у людей азиатского происхождения в Великобритании.

Насколько опасен коронавирус для детей с раком

Источник: EJC

Пациенты со злокачественными опухолями находятся в особой группе риска COVID-19, в частности дети. Ученые из Германии исследовали случаи коронавируса у педиатрических пациентов с раковыми заболеваниями и получили обнадеживающие результаты.