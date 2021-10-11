РФ украла формулу AstraZeneca, новое лекарство от COVID-19: новости о коронавирусе 11 октября

В 16 областей превышены эпидпоказатели. Во Львове хотят разрешить доступ в рестораны только вакцинированным или с ПЦР-тестом. Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" – СМИ. У людей, которые имели бессимптомный COVID-19, обнаружили "скрытые" антитела. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 11 октября

COVID-19 в Украине: свыше 8 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи госпитализированных

Источник: Минздрав

В течение последних суток в Украине обнаружили 8 832 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 672 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 207 больных. В то же время выздоровели 2 053 человека.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

Лаборатории провели 52 064 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23 675,

методом ИФА – 3 480,

экспресс-тестами – 24 909.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

Киев – 213 случаев;

Винницкая область – 108 случаев;

Волынская область – 206 случаев;

Днепропетровская область – 765 случаев;

Донецкая область – 469 случаев;

Житомирская область – 510 случаев;

Закарпатская область – 41 случай;

Запорожская область – 687 случаев;

Ивано-Франковская область – 122 случая;

Киевская область – 72 случая;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 218 случаев;

Львовская область – 343 случая;

Николаевская область – 392 случая;

Одесская область – 690 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровненская область – 169 случаев;

Сумская область – 468 случаев;

Тернопольская область – 234 случая;

Харьковская область – 1 419 случаев;

Херсонская область – 374 случая;

Хмельницкая область – 287 случаев;

Черкасская область – 230 случаев;

Черновицкая область – 447 случаев;

Черниговская область – 202 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 39 060 человек, в том числе первую дозу – 19 277 человек, вторую дозу – 19 783 человека.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привиты 7 548 873 человека: из них по крайней мере одну дозу получил 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу заграницей).

В общем в стране проведены 13 683 903 прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко

Источник: "Голос Америки"

Глава здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. По интенсивности нынешняя волна в Украине уже приближается к показателям осени 2020 года. Сейчас в Украине ежедневно регистрируют по 16 – 17 тысяч случаев COVID-19.

16 областей имеют превышенные показатели: Минздрав обновил зоны эпиднебезопасности

Источник: Минздрав

По состоянию на 11 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 16 регионов. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости – в Черновицкой области.

Неделю симптомы, а потом уровень кислорода падает: Ляшко рассказал об особенностях Дельты в Украине

Источник: "Голос Америки"

В Минздраве рассказали, что сейчас в Украине 95% всех выявленных случаев инфицирований коронавирусом вызваны штаммом Дельта. Этот вариант коронавируса имеет несколько иную клиническую картину и симптомы – "инфицированный человек может иметь симптомы 7 – 8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%".

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У нас гибридная война, воюем на все фронты, – Ляшко о низких темпах COVID-вакцинации

Источник: "Голос Америки"

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, сейчас одной дозой вакцинировались около 20% взрослого населения Украины. До конца 2021 года в Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения. Министр заявил, что вакцины в стране достаточно, но российская пропаганда отбивает желание граждан получить прививку.

Российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты,

– подчеркнул Ляшко.

Во Львове хотят разрешить доступ в рестораны только вакцинированным или по ПЦР-тесту

Источник: Львовский горсовет

Во Львове комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин с 14 октября. Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, какие ограничения ждут бизнес и школьников: учеников 5 – 11 классов переведут на дистанционное обучение. Кроме этого, прекратится работа внешкольных учреждений. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн. Городской голова отметил, что бизнес тоже ждет ряд ограничений, в частности должна быть обязательная вакцинация работников заведений торговли, заведений питания. Кроме этого, в заведения хотят пускать по COVID-сертификатам.

Наибольшее количество заражений за всю пандемию: в Харькове обостряется ситуация с COVID-19

Источник: 24 канал

В Харьковской области за 10 октября обнаружили 1 419 случаев заражений коронавирусом. Это наибольшее количество за все время пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 30 харьковчан.

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Новости о коронавирусе в мире 11 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

В целом в мире выявили свыше 237 миллионов больных COVID-19. Более чем 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавируса зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V", – СМИ

Источник: The Sun

Британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу коронавирусной вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины "Спутник V".

"Не хочу поддаваться шантажу": антивакцинаторы борются с миром

Источник: 24 канал

В мире все чаще распространяют обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. В частности, новые правила появляются в США, Франции и Канаде. Поэтому по странам прокатилась волна протестов.



Протесты против вакцинации во Франции / Фото Agencja Gazeta

60% пути: в ВОЗ спрогнозировали, когда закончится борьба с COVID-19

Источник: SonntagsBlick

В ВОЗ заявили, что вскоре человечество преодолеет почти 60% пути в борьбе с пандемией COVID-19, но этот путь затрудняет появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия.

Исследования коронавируса

У людей, которые имели бессимптомный COVID-19, обнаружили "скрытые" антитела

Источник: MDPI

Группа ученых оценила иммунный ответ на коронавирус у людей, которые по-разному перенесли инфекцию. Оказалось, что многие бессимптомные носители могут даже не подозревать о том, что были заражены, поскольку у них вырабатывается определенный уровень антител, которые не выявляют тесты. Этот вид антител также является нейтрализующим, поскольку они способны предотвращать связывание S-белка вируса с рецептором.

AstraZeneca создала эффективное лекарство против COVID-19: заявление компании

Источник: CNBC

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca анонсировала новый препарат от коронавируса. Там заявили, что экспериментальная смесь антител вдвое снижает риски госпитализации и смерти при COVID-19.