РФ украла формулу AstraZeneca, новое лекарство от COVID-19: новости о коронавирусе 11 октября
Источник:24 канал
В 16 областей превышены эпидпоказатели. Во Львове хотят разрешить доступ в рестораны только вакцинированным или с ПЦР-тестом. Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" – СМИ. У людей, которые имели бессимптомный COVID-19, обнаружили "скрытые" антитела. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 11 октября
COVID-19 в Украине: свыше 8 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи госпитализированных
Источник: Минздрав
В течение последних суток в Украине обнаружили 8 832 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 672 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 207 больных. В то же время выздоровели 2 053 человека.
Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами
За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
Лаборатории провели 52 064 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 23 675,
- методом ИФА – 3 480,
- экспресс-тестами – 24 909.
За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- Киев – 213 случаев;
- Винницкая область – 108 случаев;
- Волынская область – 206 случаев;
- Днепропетровская область – 765 случаев;
- Донецкая область – 469 случаев;
- Житомирская область – 510 случаев;
- Закарпатская область – 41 случай;
- Запорожская область – 687 случаев;
- Ивано-Франковская область – 122 случая;
- Киевская область – 72 случая;
- Кировоградская область – 34 случая;
- Луганская область – 218 случаев;
- Львовская область – 343 случая;
- Николаевская область – 392 случая;
- Одесская область – 690 случаев;
- Полтавская область – 132 случая;
- Ровненская область – 169 случаев;
- Сумская область – 468 случаев;
- Тернопольская область – 234 случая;
- Харьковская область – 1 419 случаев;
- Херсонская область – 374 случая;
- Хмельницкая область – 287 случаев;
- Черкасская область – 230 случаев;
- Черновицкая область – 447 случаев;
- Черниговская область – 202 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
- Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 39 060 человек, в том числе первую дозу – 19 277 человек, вторую дозу – 19 783 человека.
- С начала вакцинальной кампании против коронавируса привиты 7 548 873 человека: из них по крайней мере одну дозу получил 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу заграницей).
- В общем в стране проведены 13 683 903 прививки.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко
Источник: "Голос Америки"
Глава здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. По интенсивности нынешняя волна в Украине уже приближается к показателям осени 2020 года. Сейчас в Украине ежедневно регистрируют по 16 – 17 тысяч случаев COVID-19.
16 областей имеют превышенные показатели: Минздрав обновил зоны эпиднебезопасности
Источник: Минздрав
По состоянию на 11 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 16 регионов. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости – в Черновицкой области.
Неделю симптомы, а потом уровень кислорода падает: Ляшко рассказал об особенностях Дельты в Украине
Источник: "Голос Америки"
В Минздраве рассказали, что сейчас в Украине 95% всех выявленных случаев инфицирований коронавирусом вызваны штаммом Дельта. Этот вариант коронавируса имеет несколько иную клиническую картину и симптомы – "инфицированный человек может иметь симптомы 7 – 8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%".
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У нас гибридная война, воюем на все фронты, – Ляшко о низких темпах COVID-вакцинации
Источник: "Голос Америки"
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, сейчас одной дозой вакцинировались около 20% взрослого населения Украины. До конца 2021 года в Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения. Министр заявил, что вакцины в стране достаточно, но российская пропаганда отбивает желание граждан получить прививку.
Российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты,
– подчеркнул Ляшко.
Во Львове хотят разрешить доступ в рестораны только вакцинированным или по ПЦР-тесту
Источник: Львовский горсовет
Во Львове комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин с 14 октября. Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, какие ограничения ждут бизнес и школьников: учеников 5 – 11 классов переведут на дистанционное обучение. Кроме этого, прекратится работа внешкольных учреждений. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн. Городской голова отметил, что бизнес тоже ждет ряд ограничений, в частности должна быть обязательная вакцинация работников заведений торговли, заведений питания. Кроме этого, в заведения хотят пускать по COVID-сертификатам.
Наибольшее количество заражений за всю пандемию: в Харькове обостряется ситуация с COVID-19
Источник: 24 канал
В Харьковской области за 10 октября обнаружили 1 419 случаев заражений коронавирусом. Это наибольшее количество за все время пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 30 харьковчан.
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Новости о коронавирусе в мире 11 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
В целом в мире выявили свыше 237 миллионов больных COVID-19. Более чем 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавируса зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V", – СМИ
Источник: The Sun
Британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу коронавирусной вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины "Спутник V".
"Не хочу поддаваться шантажу": антивакцинаторы борются с миром
Источник: 24 канал
В мире все чаще распространяют обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. В частности, новые правила появляются в США, Франции и Канаде. Поэтому по странам прокатилась волна протестов.
Протесты против вакцинации во Франции / Фото Agencja Gazeta
60% пути: в ВОЗ спрогнозировали, когда закончится борьба с COVID-19
Источник: SonntagsBlick
В ВОЗ заявили, что вскоре человечество преодолеет почти 60% пути в борьбе с пандемией COVID-19, но этот путь затрудняет появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия.
Исследования коронавируса
У людей, которые имели бессимптомный COVID-19, обнаружили "скрытые" антитела
Источник: MDPI
Группа ученых оценила иммунный ответ на коронавирус у людей, которые по-разному перенесли инфекцию. Оказалось, что многие бессимптомные носители могут даже не подозревать о том, что были заражены, поскольку у них вырабатывается определенный уровень антител, которые не выявляют тесты. Этот вид антител также является нейтрализующим, поскольку они способны предотвращать связывание S-белка вируса с рецептором.
AstraZeneca создала эффективное лекарство против COVID-19: заявление компании
Источник: CNBC
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca анонсировала новый препарат от коронавируса. Там заявили, что экспериментальная смесь антител вдвое снижает риски госпитализации и смерти при COVID-19.